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बड़े अपराधियों के नाम पर साइबर गैंग की रंगदारी, दहशत में कारोबारी, कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस

रांची में अब साइबर क्रिमिनल बड़े अपराधियों के नाम पर कारोबारियों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं.

Cyber Crime in name of criminals
प्रतिकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 3:57 PM IST

4 Min Read
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रांची: राजधानी रांची में साइबर अपराधी अब केवल ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं हैं. वे कुख्यात अपराधियों और उग्रवादी संगठनों के नाम का इस्तेमाल कर कारोबारियों से रंगदारी वसूल रहे हैं. पुलिस की हालिया कार्रवाई में इस नए मॉड्यूल का खुलासा हुआ है.

पूरा मामला क्या है?

राजधानी रांची में राहुल सिंह, राहुल दुबे और प्रिंस खान जैसे कुख्यात अपराधियों के नाम पर कारोबारियों को धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे थे. इनमें करोड़ों रुपये की रंगदारी की मांग की जा रही थी. अब पता चला है कि ये धमकियां अक्सर साइबर अपराधियों द्वारा भेजी जा रही हैं, जो असली अपराधियों की शैली को कॉपी कर रंगदारी का नया धंधा चला रहे हैं.

रांची के सिटी एसपी पारस राणा का बयान (ETV Bharat)

पुलिस छापेमारी और खुलासा

रांची पुलिस की टीम ने गोंदा इलाके के एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर एक नाबालिग सहित चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया. बरामद लैपटॉप और डिजिटल उपकरणों की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. इन उपकरणों में राहुल दुबे समेत अन्य कुख्यात अपराधियों के नाम पर रंगदारी के मैसेज और कॉल के सबूत मिले. साइबर अपराधियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि उन्होंने न सिर्फ बड़े अपराधियों बल्कि कुछ उग्रवादी संगठनों के नाम पर भी रंगदारी की मांग की थी.

पहचान मुश्किल, कई लोगों ने दी रंगदारी

धमकी भरे मैसेज असली अपराधी का है या साइबर गैंग का, यह पहचानना बेहद कठिन हो गया है. साइबर अपराधियों ने पुलिस के पूछताछ में यह खुलासा किया है कि उन लोगों ने जिन-जिन लोगों से रंगदारी की डिमांड की थी उनमें से कुछ ने रंगदारी की रकम नगद में उनके पास पहुंचाई भी. रांची पुलिस की एक स्पेशल टीम इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. साइबर अपराधियों से पूछताछ में जो जानकारियां हासिल हुई है उसके आधार पर रंगदारी की रकम पहुंचाने वाले लोगों से भी पूछताछ की जाएगी.

रंगदारी के बड़े मामलों की वजह से दहशत में कारोबारी

असल में साइबर अपराधी कारोबारियों के मन में कुख्यात अपराधियों को लेकर पैदा हुए खौफ का फायदा उठा रहे हैं. रांची में कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें बड़े अपराधियों के द्वारा रंगदारी की मांग की गई और रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसमें कई बार किसी की जान भी चली गई. यही वजह है कि साइबर अपराधी भी अब इस पैंतरे का प्रयोग कर रहे हैं. क्योंकि डिजिटल दुनिया में बड़े अपराधियों की तुलना में साइबर अपराधी ज्यादा मजबूत हैं. यही वजह है कि उन्होंने साइबर अपराध के साथ-साथ रंगदारी के धंधे में भी अपने कदम रख दिए हैं.

रंगदारी का तरीका

  • कारोबारी की पहले रेकी की जाती है.
  • उनकी व्यक्तिगत डिटेल निकालकर इंटरनेट कॉल के जरिए धमकी भरा मैसेज भेजा जाता है.
  • फिर निश्चित जगह पर बुलाकर नकद रंगदारी वसूली जाती है.

शहर में आसान शिकार

साइबर अपराधियों ने रांची को इसलिए चुना क्योंकि यहां बड़े कारोबारी आसानी से उपलब्ध हैं और उनकी जानकारी जुटाना सरल है. गिरफ्तार गैंग ने वीआईपी इलाके के अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर संगठित रूप से साइबर ठगी के साथ-साथ रंगदारी का धंधा चलाया. पुलिस के अनुसार यह गैंग बड़ा है और इसमें दर्जनों सदस्य सक्रिय हैं.

पुलिस का बयान

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि यह मॉड्यूल बेहद चौंकाने वाला है. लोगों के मन में पहले से मौजूद खौफ का फायदा उठाकर पैसे वसूलने की यह शैली नई है. पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और गैंग के किसी भी सदस्य को बख्शा नहीं जाएगा.

एसपी ने की अपील

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी पैसे मांगने वाला धमकी भरा कॉल या मैसेज आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

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