ETV Bharat / state

बरेली में पकड़ा गया साइबर गैंग का सदस्य, लोगों को लालच देकर बैंक खाता खुलवाता था, जामताड़ा से जुड़ा है कनेक्शन

बरेली : साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी भोले-भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाने का काम करता था. आरोपी झारखंड के जामताड़ा में बैठे कर साइबर ठगी गैंग से जुड़ा था.

साइबर क्राइम थाने की पुलिस को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिली थी कि पश्चिम बंगाल, बिहार और गुड़गांव में रहने वाले कुछ लोगों के साथ साइबर अपराधियों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया था. जिन बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम मंगाई गई थी, उनका लिंक बरेली से है. इसके बाद बरेली साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला विक्की साहू पकड़ा गया.

साइबर क्राइम थाने के निरीक्षक दिनेश शर्मा ने बताया कि जांच की गई तो बैंक खातों से लिंक मोबाइल नंबरों के आधार पर सीबीगंज थाना क्षेत्र के जौहरपुर के रहने वाले विक्की साहू को गिरफ्तार किया गया. उसने पूछताछ में बताया कि वह झारखंड में बैठे साइबर अपराध करने वाले सरगनाओं को भोले-भाले लोगों को पैसे का लालच देकर बैंक खाता खुलवाता था. फिर बैंक अकाउंट को जामताड़ा में बैठे साथियों को भेजता था.