ETV Bharat / state

साइबर गिरोह का भंडाफोड़, सुलतानपुर की पुलिस ने असम और मुंबई से 7 ठगों को किया गिरफ्तार

अमेठी, लखनऊ और सुलतानपुर के व्यक्तियों को मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर की थी ठगी, कमीशन पर काम कर रहे थे आरोपी

साइबर गिरोह के सदस्य गिरफ्तार.
साइबर गिरोह के सदस्य गिरफ्तार. (Sultanpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 7:26 PM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 7:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सुलतानपुरः साइबर थाना एवं SOG की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा शेयर मार्केट व स्टाक मार्केट में पैसा लगाकर कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच देकर फर्जी तरीके से कंपनी का क्लोन एप बनाकर पैसा ट्रान्सफर कराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस गिरोह के 7 सदस्यों को असम, मुंबई और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बुधवार को मीडिया को बताया कि भास्कर पाण्डेय निवासी ग्राम शफीपुर ने फेसबुक पर शेयर मार्केट में प्रोफिट देने वाली कम्पनी का प्रचार देखा. आनलाइन ट्रेडिंग की जानकारी प्राप्त करने वाली विज्ञापन देख कर भास्कर पाण्डेय ने अपनी आवश्यक जानकारी और मोबाइल नंबर भरा दिया. इसके एक दो दिन के अन्दर ही उसके वाट्सएप पर काल आयी, जिसने अपना नाम श्रुति असाति बताया और आनलाईन ट्रेडिंग के लिये प्रेरित किया. इसके बाद भास्कर को ASHIKA Growing and sharing with you के what's app ग्रुप P. 59 Ashika Wealth Builders Network में add कर दिया गया.

इसके बाद ग्रुप के टीचर/ प्रोपराइटर दौलत जैन द्वारा वाट्सएप मैसेज करके स्कीम बताई गई कि उनके माध्यम से कम्पनी में शेयर मार्केट व स्टाक मार्केट में पैसा लगाकर कम समय में ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। इस झांसे में आकर भास्कर पांडेय ने पैसा लगाना शुरू कर दिया. पहले कुछ मुनाफा कराया गया. बाद में ज्यादा पैसा 10,11,689.75 रुपये इन्वेस्ट कराया, जो पैसा वापस नहीं मिला. इसके बाद पीड़ित ने इण्टरनेट से जानकारी करने पर पता चला कि उक्त लोगों ने यह कम्पनी Original Company का क्लोन बनाया था और उसके साथ साइबर फ्राड किया गया. इसके बाद थाना साइबर क्राइम को शिकायत दी. शिकायत पुलिस के एक टीम गठित की गई. मुकदमे में विवेचना के क्रम में जानाकारी हुई कि इसी मोडस ऑपरेंडी का प्रयोग करके एक ठगी अमेठी के रहने वाले अभिषेक सिंह से लगभग 85,00,000 रुपये की ठगी की गयी. लखनऊ के रहने वाले अवनीश सिंह से लगभग 1 करोड़ 85 लाख की ठगी की गयी थी.

एसएसपी ने बताया कि पड़ताल के दौरान पता चला कि भास्कर पाण्डेय का 4,92,689.07 रुपये YES Bank के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं. जिसकी के.वाई.सी. प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि यह खाता HANIF AGRO TRADERS प्रोपराइटर हनीफ काजी (48) शसमशुद्दीन अहमद निवासी असम का मिला. साइबर क्राइम पुलिस थाना की टीम द्वारा 28 जनवरी को हनीफ काजी और शसमशुद्दीन अहमद असम से गिरफ्तार कर पूछताछ की. पूछताछ में असम के रहने वाले शफीकुल इस्लाम (38) व जाकिर असम के कहने पर कुछ पैसो की लालच में खाता दिया था। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमाण्ड करके जनपद सुल्तानपुर लाया गया.

आरोपियों ने पूछताछ मे स्वीकार किया गया कि वह अशिका ग्रोविंग एंड शेयरिंग के लिए खाता उपलब्ध कराने का काम करते हैं. जबकि असली कम्पनी कोई और है लेकिन उसका Clone करके उसके नाम पर फ्राड करते हैं.

इसके बाद एक टीम मुम्बई भेजी गयी थी. टीम ने विश्लेषण एवं मुखबिर की सूचना पर सन्तोष सुर्वे निवासी भिवंडी, विजय ईश्वर निवासी घंसोली, फरीद मलिक निवासी पश्चिम बंगाल को पूछताछ के लिए मुम्बई से सुलतानपुर लाया गया. पूछताछ में इन आरोपियों ने स्वीकार किया कि वह अशिका ग्रोइंग एंड शेयरिंग को चलाने वाले धनन्जय फिस्के व केतन नायर को बैंक खाता, चेक बुक, ए.टी.एम. व सिम एकत्र कराकर उपलब्ध कराते हैं. यह कम्पनी क्लोनिंग एप के जरिये लोगो से ठगी करती है और हम लोगों को कमीशन देती है. सभी अभियुक्तों से पूछताछ में व इनके खातों के चेक करने से करोड़ो रुपयो का ट्रान्जेक्शन प्रकाश में आया है.

इसे भी पढ़ें- सोनभद्र में अंतरजनपदीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़; AI जनरेटेड न्यूड फोटो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, चार आरोपी गिरफ्तार

Last Updated : February 4, 2026 at 7:47 PM IST

TAGGED:

CYBER ​​GANG
CYBER ​​FRAUD IN SULTANPUR
CYBER ​​FRAUDSTER ARRESTED
FRAUD IN NAME OF STOCK MARKET
CYBER CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.