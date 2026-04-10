बरेली में साइबर गैंग का भंडाफोड़; एक आरोपी गिरफ्तार, दो आरोपी की तलाश जारी
बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 5:15 PM IST
बरेली : जिले के बहेड़ी में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को अहम सफलता मिली है. संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच करते हुए बहेड़ी पुलिस ने एक साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने का दावा किया है. आरोपी के दो साथी फरार बताए जा रहे हैं.
बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है.
पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, एनसीआरपी और समन्वय पोर्टल पर मिले एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच की गई. जांच में सामने आया कि इस नंबर के खिलाफ हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पहले से शिकायत दर्ज है.
पुलिस का दावा है कि 8 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम ने ग्राम बाजपुर के पास एक बंद पड़े कोल्हू के निकट दबिश देकर विवेक गंगवार (20) को गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया.
पुलिस के मुताबिक, तलाशी में आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया. इस मामले में थाना बहेड़ी में आईटी एक्ट के तहत विवेक गंगवार, पुष्पेंद्र और एक अन्य आरोपी संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में गिरफ्तार युवक ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल करता था. उसने यह भी बताया कि उसकी पहचान ‘संतोष’ नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिसने उसे एक संदिग्ध एपीके फाइल इंस्टॉल करने को कहा. इसके बाद दोनों के बीच लेनदेन शुरू हुआ.
जांच में यह भी सामने आया है कि जिन बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनसे जुड़े मामलों में उत्तर प्रदेश समेत तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में भी साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं. आरोपी ठगी की रकम इन खातों में मंगाकर आपस में बांट लेते थे.
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