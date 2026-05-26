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डिजिटल अरेस्ट कर 2.10 करोड़ रुपये की साइबर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

नोएडा पुलिस ने अपील की कि डिजिटल अरेस्ट जैसी किसी भी धमकी से न डरें. फोन या वीडियो कॉल के जरिए गिरफ्तारी नहीं की जाती.

साइबर ठगी मामला: हरियाणा से एक आरोपी गिरफ्तार
साइबर ठगी मामला: हरियाणा से एक आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: डिजिटल अरेस्ट कर 2.10 करोड़ रुपये की साइबर ठगी मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी म्यूल अकाउंट होल्डर के रूप में काम कर रहा था. दबोचे गए आरोपी के दो साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. आरोपी की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है. उसका बैंक खाता साइबर ठगी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था.

एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि बीते माह 10 अप्रैल को साइबर अपराधियों ने खुद को एनआईए पुणे का अधिकारी बताकर नोएडा के एक व्यक्ति को फोन किया. ठगों ने उसके आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों के टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का डर दिखाया और गिरफ्तारी की धमकी दी. इसके बाद व्हाट्सऐप पर आरबीआई के नाम से फर्जी पत्र और वारंट भेजे गए.

मनीषा सिंह, एडिसीपी नोएडा (ETV Bharat)

लगातार डर और दबाव बनाकर पीड़ित से 2.10 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए. पीड़ित की शिकायत पर थाना साइबर क्राइम में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और बैंक खातों की जांच के आधार पर पुलिस ने अमन कुमार को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि आरोपी के खाते में साइबर ठगी से जुड़े 2.20 लाख रुपये आए थे.

एडिसीपी ने आगे बताया कि साइबर गिरोह लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध रकम को इधर-उधर करने के लिए करता है. ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है. आरोपी के बैंक खातों से जुड़े मामलों की जांच में यह भी सामने आया कि इसे लेकर उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में संबंधित शिकायतें दर्ज हैं. साइबर क्राइम थाना पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

नोएडा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी किसी भी धमकी से न डरें. पुलिस, सीबीआई, ईडी या कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के जरिए गिरफ्तारी नहीं करती. अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने, ओटीपी और बैंक डिटेल साझा न करने तथा किसी भी लालच में अपना बैंक खाता या एटीएम कार्ड किसी अन्य को इस्तेमाल के लिए न देने की सलाह दी है. साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है.

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