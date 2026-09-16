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गैस कनेक्शन धारक हो जाएं सावधान, सिर्फ एक मैसेज और बैंक खाता साफ; साइबर ठगी का नया तरीका

उपभोक्ताओं को मैसेज भेज कैसे लगाई जा रही चपत, बचाव का क्या है तरीका, पढ़िए समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट....

साइबर ठगों का नया पैंतरा
साइबर ठगों का नया पैंतरा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 7:41 PM IST

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कानपुर: शायद ही कोई ऐसा हो, जिसका वास्ता आज के समय में साइबर ठगों से न पड़ा हो. साइबर ठगी की घटनाएं रोज ही हो रही हैं, और कई बार तो ठग बड़ी रकम पर हाथ साफ कर देते हैं. अधिकतर शिकार बुजुर्ग और महिलाएं बनती हैं. ये ठगी कभी बैंक कर्मी, पुलिस कर्मी तो कभी सरकारी अधिकारी बनकर साइबर ठग करते हैं. आधार अपडेट का झांसा देकर न जाने कितने ही लोगों को शिकार बनाया गया. इन घटनाओं की संख्या बढ़ी तो ऐसे मामले सुर्खियां बने. लोग भी जागरूक हुए. ऐसे में साइबर ठग अब नए पैंतरे आजमा रहे हैं. इस बार वे रसोई गैस कनेक्शन ब्लॉक होने का झांसा दे रहे हैं. हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें लोगों को व्हाट्सएप पर पहले एक मैसेज भेजा गया. जब उसे ओपन किया गया तो फोन ही हैक हो गया. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि साइबर ठगी से खुद को बचाने के लिए लोग क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें और दूसरों को भी सचेत करें, पढ़िए रिपोर्ट....

साइबर ठगी पर समीर दीक्षित की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat)

ऐसे शुरू होता है खेल

'आपका गैस कनेक्शन ब्लॉक कर दिया गया है, तुरंत इस नंबर पर बात करें'. यूपी में यह मैसेज अधिकतर लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है. यह एक एपीके फाइल है. फाइल ओपन करते ही साइबर ठगों का खेल शुरू हो जाता है. फोन की सारी जानकारी साइबर ठगों के पास चली जाती है. आपकी गाढ़ी कमाई कुछ ही देर में ठगों के खातों में ट्रांसफर हो जाती है. यह महज एक फ्रॉड नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों की सुरक्षा में बड़ी डिजिटल सेंधमारी है.

ठगी का तरीका
ठगी का तरीका (Photo Credit; ETV Bharat)

अफसरों ने साझा किया मैसेज

12 सितंबर को राजधानी लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने देर रात एक फर्जी मैसेज आमजन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा किया था. जिसमें बताया गया था कि साइबर ठग ने एक उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर गैस कनेक्शन काटने का मैसेज भेजा. गनीमत रही कि उपभोक्ता ने वह मैसेज ओपन नहीं किया, अन्यथा उनके साथ भी साइबर ठगी हो जाती. इसके फौरन बाद ही कमिश्नरेट पुलिस लखनऊ की ओर से ग्रीन गैस कनेक्शन के नाम पर हो रही ठगी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई. 13 सितंबर को आगरा के साइबर सेल थाने में एक साथ 12 उपभोक्ताओं ने अपने साथ हुई ठगी के मामलों को दर्ज कराया. लखनऊ, आगरा के अलावा कई शहरों में अब साइबर ठग गैस कनेक्शन के नाम पर ठगी करना शुरू कर चुके हैं. जिसमें उनका सीधा टारगेट महिला उपभोक्ता हैं.

हर वर्ग पर निशाना

इस पूरे मामले पर साइबर सेल प्रभारी अभय कुमार सिंह बताते हैं कि मौजूदा समय में साइबर ठग हर वर्ग को निशाना बना रहे हैं. युवाओं को शादी के नाम पर तरह-तरह के मैसेज भेजते हैं. महिलाओं के पास इन दिनों गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट के मैसेज खूब पहुंच रहे हैं. बुजुर्गों को अश्लील मैसेज या उनके रिलेटिव्स की झूठी कहानी, या फिर निवेश के नाम पर ठग रहे हैं. बताया कि साइबर ठग आपके फोन को हैक न करके, आपके दिमाग को हैक करते हैं. लगातार आपसे कई दिनों तक संपर्क करके आपसे पूरी जानकारी लेते हैं. फिर आपके मोबाइल का डाटा पूरा क्लाउड पर मौजूद है, जो सुरक्षित न होने के चलते उन तक आसानी से पहुंच जाता है.

शिकायतों पर नजर
शिकायतों पर नजर (Photo Credit; ETV Bharat)

मैसेज न रिसीव करें, न रिप्लाई

बताते हैं कि साइबर ठग एपीके फाइल (पीडीएफ या किसी अन्य फॉर्मेट में) भेजते हैं. जिसके ओपन करते ही आपके फोन की पूरी जानकारी उनके पास पहुंच जाती है. वह खाते से पूरे रुपये ट्रांसफर कर लेते हैं. साइबर सेल प्रभारी अभय कुमार सिंह कहते हैं, केवल इस बात का सभी को ध्यान रखना है कि किसी अनजान नंबर से आए मैसेज या कॉल को न तो रिसीव करें ना किसी तरह का कोई रिप्लाई दें. अगर खुद नंबर ब्लॉक नहीं कर सकते तो साइबर सेल थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा दें.

गैस बुकिंग कराने पर ही जाता है मैसेज

एलपीजी वितरक संघ के पूर्व अध्यक्ष भारतेश मिश्रा कहते हैं, जब कोई उपभोक्ता गैस कनेक्शन को लेकर बुकिंग कराता है तभी संबंधित गैस एजेंसी से मैसेज पहुंचता है. इसके लिए उपभोक्ता का पंजीकृत मोबाइल नंबर भी रहता है. उसी नंबर पर मैसेज जाता है. घर के किसी अन्य सदस्य के पास नहीं. इस बात का सभी ध्यान रखें. इसी तरह जैसे ही गैस बुक हो जाती है और वितरक सिलेंडर लेकर पहुंचते हैं तो हर उपभोक्ता को एक डीएसी नंबर बताना होता है. उस डीएसी नंबर बताने के बाद ही गैस डिलीवर होने का मैसेज उपभोक्ताओं के पास जाता है. एजेंसियों से किसी तरह का कोई मैसेज कभी एपीके फाइल फॉर्मेट में नहीं भेजा जाता है. पूरी सावधानी के साथ मैसेज को देखें. अगर लगता है कि किसी अनजान नंबर से मैसेज आ गया है तो उसकी कंप्लेन गैस एजेंसी में फौरन जाकर कर दें.

चौंकाते हैं आंकड़े
चौंकाते हैं आंकड़े (Photo Credit; ETV Bharat)

साइबर ठगों की तैयार हो रही कुंडली

उप्र सरकार की साइबर सेल टीम के सदस्यों द्वारा प्रतिबिम्ब पोर्टल, संचार साथी पोर्टल व एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर ठगों की कुंडलियां तैयार कराई जा रही हैं. साइबर सेल एक्सपर्ट द्वारा इनके नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है. एक ही नंबर से देश के कई राज्यों व शहरों में ठगी होने पर उसे सर्विलांस व अन्य तकनीकों की मदद से ट्रेस करते हुए आरोपियों को अरेस्ट भी किया जा रहा है.

हाल की कुछ घटनाओं पर नजर

फिरोजाबाद में साइबर ठगी का खुलासा

फिरोजाबाद में 12 सितंबर को साइबर अपराधियों के खिलाफ के खिलाफ पुलिस को कामयाबी मिली. साइबर ठग दूसरे राज्यों के लोगों को फोन करते थे. उनकी फर्म व होटलों को रेटिंग देने के नाम पर झांसे में लेकर ठगी करते थे. अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम राजेश गुनावत के मुताबिक पकड़े गए आरोपी के के दो खातों में एक महीने के भीतर करीब 24 लाख रुपए साइबर फ्रॉड के रूप में आए हैं.

बरतें एहतियात
बरतें एहतियात (Photo Credit; ETV Bharat)

3 करोड़ से ज्यादा की रकम फ्रीज

बीते 4 सितंबर को ही लखनऊ में 4 नाबालिगों के साथ ही 2 आरोपी पकड़े गए. ये ठगी के बाद दूसरे खातों में रुपये ट्रांसफर करवाते थे और फिर वह रकम उनकी हो जाती. इनके पास से अलग-अलग बैंकों के 6 ATM कार्ड, 5 मोबाइल फोन, जियो का सिम, स्वैपिंग मशीन, 5,600 रुपए और बाइक बरामद हुए थे. पुलिस ने साइबर फ्रॉड से अर्जित 3 करोड़ 28 लाख रुपए की रकम SBI के 6 खातों में होल्ड व फ्रीज करा दी.

क्या हैं बुकिंग के नियम
क्या हैं बुकिंग के नियम (Photo Credit; ETV Bharat)

हमीरपुर : कूटरचित केवाईसी और फर्जी सिम

हमीरपुर में बीते 01 सितंबर को साइबर क्राइम पुलिस ने कूटरचित ई-केवाईसी के जरिए फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट कराकर साइबर अपराध में इस्तेमाल कराने वाले गिरोह का खुलासा किया. दो आरोपी गिरफ्तार किए गए. इनके कब्जे से 48 ब्लैंक सिम कार्ड, दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और दो आधार कार्ड बरामद किए गए हैं. जांच में कूटरचित ई-केवाईसी के जरिए एक्टिवेट किए गए 105 सिम कार्ड का पता चला. इन सिम कार्ड से जुड़े मामलों में देश के 17 राज्यों में 170 एनसीआरपी शिकायतें दर्ज मिलीं.

साइबर ठगी के ये मामले बताते हैं कि ठगों के कई गिरोह प्रदेश भर में सक्रिय हैं. इनका दायरा भी कई राज्यों तक फैला है. ठगी के लिए ये आए दिन नए तरीके ईजाद करते हैं. लोगों से जुड़ी सरकारी प्रक्रियाओं पर ये पूरी नजर रखते हैं, और किसी भी तरह की नई योजना के चर्चा में आने, किसी बदलाव से जुड़े सरकारी आदेश के पारित होने पर उसी को ठगी का जरिया बना लेते हैं. हाल-फिलहाल गैस कनेक्शन की केवाईसी तकरीबन हर जिले में चल रही है. साइबर ठगों ने इसे भी पैसे कमाने का जरिया बना लिया है.

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