साइबर ठगों ने दिया स्टॉक में इन्वेस्ट कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच, ठगे ₹47.63 लाख, मुकदमा दर्ज
देहरादून में साइबर ठगों ने स्टॉक में इन्वेस्ट कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर पीड़ित से लाखों की ठगी की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2025 at 1:59 PM IST
देहरादून: साइबर ठगों ने स्टॉक में निवेश और ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर एक व्यक्ति से लाखों रुपए ठग लिए गए. व्यक्ति की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पीड़ित से साइबर ठगों ने 47 लाख रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया.
दरअसल, पीड़ित ने बताया कि उसे सितंबर माह में उन्हें सी-51 द फार्मूला फॉर वेल्थ नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया. ग्रुप में 194 सदस्य थे. पीड़ित ने बताया कि ग्रुप में करण सिंह नाम का व्यक्ति ग्रुप में भारतीय शेयर बाजार और यूएसए शेयर बाजार पर अपने विचार साझा कर रहा था. उसने दावा किया कि उसके पास दोनों बाजारों में काम करने का 20 साल से अधिक का अनुभव है और अब वह निवेशकों की मदद के लिए शेयर मार्केट विनर्स नाम की एक किताब लिख रहा है. वह उन्हीं सिद्धांतों और बुनियादी बातों पर आधारित शेयरों का सुझाव दे रहा है, जिनका उपयोग उसने अपनी पुस्तक में किया है. अपनी पुस्तक के लॉन्च से पहले वह अपनी पद्धति और बुनियादी बातों को व्यावहारिक रूप और सार्वजनिक रूप से साबित करना चाहता है. उसके बाद आलोक सिंह नाम के व्यक्ति का परिचय कराया गया.
आलोक ने यूएस और भारतीय परी मार्केट ओपनिंग सेशन में ट्रेडिंग करने और रोजाना अच्छा मुनाफा कमाने की बात कही. पीड़ित ने बताया कि ठगों के विचारों से प्रभावित होकर वह भी ग्रुप में दिए गए लिंक के माध्यम से ऐप से जुड़ गए. 30 सितंबर 2025 को उन्होंने 50 हजार रुपए निवेश किया, जिसमें अच्छा लाभ दिख रहा था. 18 अक्टूबर 2025 तक उन्हें ठगों की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार दो आईपीओ में 24 लाख 50 हजार रुपए जमा कर दिए और कुल मुनाफा 40 लाख रुपए दिखाया गया. जब पीड़ित ने रकम निकालनी चाही तो वह नहीं निकल पाई.
पीड़ित ने आलोक से संपर्क किया तो उसने कहा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकासी के लिए लंबित है. पहले टैक्स का भुगतान करना होगा फिर राशि निकाल सकेंगे. उसके बाद 10 लाख 43 हजार रुपए जमा करने के बाद पीड़ित ने धनराशि निकालनी चाहिए तो कहा गया कि निकासी खाता संख्या का एक अंक गलत है और राशि गलत खाते में ट्रांसफर हो गई है. उसके बाद में 12 लाख 20 हजार रुपए जमा करवाए गए. साइबर ठगों ने 30 सितंबर से 10 नवंबर 2025 तक कुल 47.63 लाख रुपए जमा करवा दिए और कोई धनराशि रिफंड नहीं की.
साइबर एएसपी कुश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. साथ ही पीड़ित द्वारा जिन खातों में रुपए ट्रांसफर किए हैं, उन खातों की जांच की जा रही है.
