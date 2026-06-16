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सहारनपुर में किसान से 2 लाख 76 हजार की ठगी; मशरूम बीज कारोबारी बनकर फोन पर की बात, तीन दिन में खाते से निकली रकम

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर : जिले में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है. साइबर अपराधियों ने मशरूम की खेती शुरू करने की तैयारी कर रहे एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया. आरोप है कि किसान ने मशरूम के बीज खरीदने के लिए एक विक्रेता का मोबाइल नंबर खोजा था. जिसके बाद आरोपी ने तीन दिनों के भीतर पीड़ित के बैंक खाते से 2 लाख 76 हजार रुपये निकाल लिए. मामले में थाना जनकपुरी पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



थाना जनकपुरी थाना इलाके के रहने वाले मनमोहन सिंह मशरूम की खेती करना चाहते थे. उन्होंने पुलिस को बताया कि 11 जून को मशरूम बीज विक्रेताओं के मोबाइल नंबर सर्च किए. इसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति का एक मोबाइल नंबर मिला. उन्होंने उस नंबर पर संपर्क किया और मशरूम बीज खरीदने की इच्छा जताई. उन्होंने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने खुद को हिमाचल प्रदेश के सोलन का मशरूम बीज सप्लायर बताया. आरीप ने दावा किया कि वह लंबे समय से मशरूम बीज का कारोबार कर रहा है और बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराता है. बातचीत के बाद आरोपी ने पीड़ित को व्हाट्सएप पर जोड़ लिया और बीज भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के नाम पर कई जानकारियां और जरूरी दस्तावेज मांगे. पीड़ित किसान का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने ऑनलाइन भुगतान और बैंकिंग प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर उन्हें अलग-अलग निर्देश दिए. कभी एडवांस भुगतान की बात कही गई तो कभी बैंकिंग वेरिफिकेशन का हवाला दिया गया. इसी दौरान आरोपी ने उन्हें अपने झांसे में लेकर ऐसी प्रक्रिया अपनाई कि उनके बैंक खाते से लगातार तीन दिनों तक रकम निकलती रही.

