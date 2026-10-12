'आतंकी घटना में नाम और बच्चों की जान को खतरा' बताकर बुजुर्ग दंपति का डिजिटल अरेस्ट, ₹45.85 लाख की रकम हड़पी
देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर दंपति से 45.85 लाख की ठगी कर ली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 12, 2026 at 4:39 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को करीब 60 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और इसी तरह उनसे करीब 45.85 लाख रुपए की ठगी की गई. आरोपियों ने दंपति के मोबाइल नंबर का आतंकी घटना में इस्तेमाल होने की बात कहकर उनको डराया और उनके बच्चों की जान खतरे में होने का भय दिखाया था. मामले देहरादून जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित दंपति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मोबाइल नंबर का आतंकी घटना में इस्तेमाल होने की दी धमकी: पीड़ित व्यक्ति की तरफ से थाने में जो शिकायत की गई है, उसके अनुसार वो साल 2014 में आईटीसी से रिटायर्ड हुए थे. दंपति के दो बेटे और एक बेटी है. एक बेटा विदेश में रहता है, जबकि दूसरा बेटा दिल्ली में जॉब करता है. बेटी की देहरादून में ही शादी हुई है. बीती 16 अगस्त के आसपास उनके मोबाइल पर अज्ञात लोगों के फोन आने शुरू हुए. इनमें से एक व्यक्ति ने खुद को महाराष्ट्र मुख्यालय की क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार बताया.
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दंपति के तीनों बच्चों की जानकारी ली: फोन पर दंपति से कहा गया कि उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आतंकी घटना में हुआ है और वे जांच के दायरे में हैं. इसके बाद दंपति से उनके तीनों बच्चों की जानकारी और उनके ठिकानों के बारे में पूछा गया. फिर बच्चों की जान को खतरा होने की बात कहकर उन्हें मानसिक दबाव में लिया गया. आरोपियों ने लगातार फोन और वीडियो कॉल के जरिए दंपती पर निगरानी रखी, जिससे वे किसी अन्य व्यक्ति से मदद भी नहीं मांग सके.
आरबीआई खाते में रकम जमा कराने के नाम पर ठगी: शिकायत के मुताबिक, साइबर ठगों ने दंपति को बताया कि जांच पूरी करने के लिए उनकी पूरी रकम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के खाते में जमा करानी होगी. आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद पूरी रकम वापस कर दी जाएगी. उनकी बातों में आकर दंपति ने बैंक जाकर 21 अगस्त से 27 अगस्त के बीच चार बार आरटीजीएस और एक बार नकद जमा के माध्यम से कुल 45.85 लाख रुपये अलग-अलग खातों में जमा करा दिए. इसके बाद भी आरोपियों ने दबाव बनाना जारी रखा और जमीन बेचकर अतिरिक्त रकम देने के लिए कहा.
बेटी के घर पहुंचने पर खुला मामला: दंपति करीब 60 घंटे तक आरोपियों के डर और दबाव में रहे. इस बीच बेटी भी लगातार अपने माता-पिता को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा रहे थे. तभी तीन अक्टूबर को उनकी बेटी अचानक घर पहुंची तो उसने दोनों को लंबे समय से वीडियो कॉल पर बात करते देखा. बेटी के सवाल करने पर घबराए दंपती ने कॉल काट दी. इसके बाद आरोपियों ने उनसे संपर्क नहीं किया.
थाना प्रेमनगर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और आरोपियों की पहचान से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है.
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