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'आतंकी घटना में नाम और बच्चों की जान को खतरा' बताकर बुजुर्ग दंपति का डिजिटल अरेस्ट, ₹45.85 लाख की रकम हड़पी

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देहरादून: उत्तराखंड में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को करीब 60 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और इसी तरह उनसे करीब 45.85 लाख रुपए की ठगी की गई. आरोपियों ने दंपति के मोबाइल नंबर का आतंकी घटना में इस्तेमाल होने की बात कहकर उनको डराया और उनके बच्चों की जान खतरे में होने का भय दिखाया था. मामले देहरादून जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित दंपति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मोबाइल नंबर का आतंकी घटना में इस्तेमाल होने की दी धमकी: पीड़ित व्यक्ति की तरफ से थाने में जो शिकायत की गई है, उसके अनुसार वो साल 2014 में आईटीसी से रिटायर्ड हुए थे. दंपति के दो बेटे और एक बेटी है. एक बेटा विदेश में रहता है, जबकि दूसरा बेटा दिल्ली में जॉब करता है. बेटी की देहरादून में ही शादी हुई है. बीती 16 अगस्त के आसपास उनके मोबाइल पर अज्ञात लोगों के फोन आने शुरू हुए. इनमें से एक व्यक्ति ने खुद को महाराष्ट्र मुख्यालय की क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार बताया.