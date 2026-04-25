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सावधान! VIP भी फंस रहे साइबर ठगी के जाल में, नामचीन लोगों के नाम का इस्तेमाल कर परिचितों से पैसे मांग रहे हैकर्स

नई दिल्ली: दिल्ली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने साइबर सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं. राजधानी के विश्वास नगर क्षेत्र से विधायक ओम प्रकाश शर्मा का फोन कथित रूप से हैक कर लिया गया है. हैकर्स उनके नाम का इस्तेमाल कर उनके परिचितों और समर्थकों से पैसों की मांग कर रहे हैं. इस घटना ने न केवल आम लोगों बल्कि जनप्रतिनिधियों की डिजिटल सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

साइबर ठग विधायक के नाम से मैसेज भेजकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. संदेशों में दावा किया जा रहा है कि किसी कारणवश ऑनलाइन भुगतान नहीं हो पा रही है और तत्काल आर्थिक मदद की आवश्यकता है. ठग 56 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि यह राशि दो घंटे के भीतर लौटा दी जाएगी.

खुद विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि सुबह उन्हें एक संदिग्ध कॉल आया था. इसमें पार्सल डिलीवरी के नाम पर एक नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया उन्हें इस कॉल पर शक हुआ और उन्होंने मना कर दिया इसके बाद दोबारा कॉल आया. जब उन्होंने सख्ती दिखाई तो कॉल करने वाले ने उन्हें धमकी भी दी.

विधायक के अनुसार, इस घटना के तुरंत बाद उनके परिचितों को उनके नाम से पैसे मांगने वाले संदेश मिलने लगे. उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि उनका फोन कैसे हैक हुआ, लेकिन यह मामला साधारण नहीं लगता. उन्होंने आशंका जताई कि इसके पीछे कोई संगठित साइबर गिरोह भी हो सकता है.