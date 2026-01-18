साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए की ठगी, पड़ताल में जुटी पुलिस
रिटायर्ड बैंक अधिकारी और उनकी पत्नी को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लाखों की ठगी कर डाली.
देहरादून: बुजुर्ग रिटायर्ड बैंक अधिकारी और उनकी पत्नी को उनके आधार नंबर से 10 करोड रुपए की अवैध लेनदेन में इस्तेमाल होने का भय दिखाने के बाद साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करते हुए 69 लाख रुपए की ठगी कर डाली. बुजुर्ग की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं दूसरे मामले में ऋषिकेश के व्यक्ति को निवेश का झांसा देकर 50 लाख रुपए की ठगी कर डाली.
बता दें कि गंगा रेजीडेंसी,गंगानगर ऋषिकेश निवासी रिटायर्ड बैंक अधिकारी 81 वर्षीय भगवत नारायण झा और उनकी पत्नी कमला झा ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 17 नवंबर 2025 को सुबह करीब 11 बजे उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय ईडी, साइबर क्राइम सेल और सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बताया. फोनकर्ता ने आधार नंबर का अवैध लेनदेन में 10 करोड़ रुपए प्रयोग होने की बात करने पर दंपति को डराया गया और गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्की और जेल भेजने की धमकी देकर दोनों को व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल के जरिए निगरानी में रखा गया.
साइबर ठगों ने करीब 60 दिनों तक दंपति की दिनचर्या पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा और उन्हें किसी से बात न करने, लाइव लोकेशन भेजने, सोने, जागने के समय बताने और निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया. मानसिक दबाव और भय के कारण पीड़ित से साइबर ठगों की ओर से बताए गए कई बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई गई. पीड़ित दंपति के अनुसार इस पूरी साजिश में उन्हें 69 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. इतना ही नहीं साइबर ठगों ने पीड़ित को जमीन और संपत्ति बेचने तक के लिए मजबूर कर दिया था. इस घटना ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया और वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए हैं.
दूसरे मामले में ऋषिकेश निवासी पंकज कुमार चौहान ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि 21 दिसंबर 2024 को उन्हें अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया. पीड़ित को शेयर ट्रेडिंग का प्रशिक्षण देने की बात कही गई और 6 जनवरी 2025 को एक ट्रेडिंग एप का लिंक भेजा गया और एप डाउनलोड कराया गया.उसके बाद उस लिंक को डिलीट कर दिया गया और 50 हजार रुपए जमा करने को कहा गया. पीड़ित ने बताया कि ग्रुप से जुड़े सदस्यों ने बैंक से जमा कराए गए रुपयों की आरटीजीएस की स्लिप साझा की और मुनाफे की स्क्रीनशॉट भी साझा किया गया, जिसमें काफी मुनाफा दिखाया गया और ट्रेडिंग के लिए प्रेरित किया गया.
उसके बाद 6 जनवरी से 21 जनवरी 2025 तक उनके खाते से 50 लाख 20 हजार रुपए की धनराशि ट्रांसफर कराई गई.धनराशि ट्रांसफर करवाने के बाद साइबर ठगों ने 21 जनवरी 2025 को व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया और 6 फरवरी 2025 को एप के माध्यम से ट्रेडिंग होती थी और वित्तीय लेनदेन का ब्यौरा दिखता था वह भी डिलीट कर दिया. तब जाकर पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी हुई है. जिसके बाद वह पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
साइबर एएसपी कुश मिश्रा ने बताया है कि दोनों मामलों में दी गई शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही दोनों घटनाओं में पीड़ितों द्वारा जिन अज्ञात खातों में रकम ट्रांसफर करवाई गई है, उन अज्ञात खातों की जांच की जा रही है.
