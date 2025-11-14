ETV Bharat / state

सिम केवाईसी के नाम पर साइबर ठगी का जाल, TRAI के नाम पर कॉल कर निशाना बना रहे ठग

जयपुर: भागदौड़ भरी जीवनशैली में आज मोबाइल हर व्यक्ति की जरूरत बन गया है. ऐसे में मोबाइल सिम कार्ड बंद होने की बात का ख्याल आते ही हर किसी के मन में डर घर कर जाता है. इसी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी ठगी के तौर-तरीके भी लगातार बदल रहे हैं. मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक होने की धमकी देकर और TRAI के नाम पर कॉल कर साइबर अपराधी ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे में राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की. इसमें केवाईसी अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी के तरीके और उससे बचने के उपाय बताए हैं ताकि लोग संभावित वित्तीय नुकसान से बच सकें.

डर पैदा कर जानकारी हासिल करना: एडीजी वीके सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी आम नागरिकों को अनजान मोबाइल नंबरों से कॉल, मैसेज या फर्जी स्क्रीनशॉट भेजकर धमकाते हैं. वे आपके मोबाइल नंबर कीअवैध गतिविधियों में शामिल होने या आपके सिम कार्ड की KYC (नो योर कस्टमर) समाप्त होने या फिर फिर KYC नियमों का पालन नहीं होने की बात कहकर सिम की सेवाएं बंद करने की धमकी देते हैं.

पढ़ें: Cyber Crime : शादी कार्ड के बहाने भेजी एपीके फाइल, साइबर ठगी से बचीं 150 महिलाएं

जानकारी लेकर करते हैं खातों से फ्रॉड: आमतौर पर यह सुनकर लोग घबरा जाते हैं और सेवाओं के बंद होने की परेशानी से बचने के लिए धोखे में आकर अपनी केवाईसी अपडेट करने के लिए जरूरी निजी जानकारी (नाम, पता, पैनकार्ड, आधार, बैंक खाता विवरण) साइबर ठगों को उपलब्ध करा देते हैं. इसका उपयोग कर अपराधी उनके खाते से धनराशि निकाल लेते हैं.