सिम केवाईसी के नाम पर साइबर ठगी का जाल, TRAI के नाम पर कॉल कर निशाना बना रहे ठग
राजस्थान पुलिस की एडवाइजरी, TRAI और सिम कार्ड बंद होने की धमकी से बचें, अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें.
Published : November 14, 2025 at 9:50 AM IST
जयपुर: भागदौड़ भरी जीवनशैली में आज मोबाइल हर व्यक्ति की जरूरत बन गया है. ऐसे में मोबाइल सिम कार्ड बंद होने की बात का ख्याल आते ही हर किसी के मन में डर घर कर जाता है. इसी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी ठगी के तौर-तरीके भी लगातार बदल रहे हैं. मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक होने की धमकी देकर और TRAI के नाम पर कॉल कर साइबर अपराधी ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे में राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की. इसमें केवाईसी अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी के तरीके और उससे बचने के उपाय बताए हैं ताकि लोग संभावित वित्तीय नुकसान से बच सकें.
डर पैदा कर जानकारी हासिल करना: एडीजी वीके सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी आम नागरिकों को अनजान मोबाइल नंबरों से कॉल, मैसेज या फर्जी स्क्रीनशॉट भेजकर धमकाते हैं. वे आपके मोबाइल नंबर कीअवैध गतिविधियों में शामिल होने या आपके सिम कार्ड की KYC (नो योर कस्टमर) समाप्त होने या फिर फिर KYC नियमों का पालन नहीं होने की बात कहकर सिम की सेवाएं बंद करने की धमकी देते हैं.
जानकारी लेकर करते हैं खातों से फ्रॉड: आमतौर पर यह सुनकर लोग घबरा जाते हैं और सेवाओं के बंद होने की परेशानी से बचने के लिए धोखे में आकर अपनी केवाईसी अपडेट करने के लिए जरूरी निजी जानकारी (नाम, पता, पैनकार्ड, आधार, बैंक खाता विवरण) साइबर ठगों को उपलब्ध करा देते हैं. इसका उपयोग कर अपराधी उनके खाते से धनराशि निकाल लेते हैं.
ये सावधानी बरतें: आमजन को पता होना चाहिए कि TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) कभी भी किसी का सिम कार्ड या मोबाइल बंद नहीं करता. सिम बंद करने का काम केवल टेलीकॉम कंपनियां ही करती हैं.
- कंपनी स्टोर पर ही ले जानकारी लें: यदि आपको KYC के संबंध में कोई संदेश प्राप्त होता है तो तुरंत अपने टेलीकॉम कंपनी के आधिकारिक स्टोर पर जाकर ही जानकारी प्राप्त करें.
- निजी जानकारी साझा न करें: अपना ओटीपी, आधार, पैन या बैंक विवरण किसी भी अनजान व्यक्ति या कॉल करने वाले के साथ साझा न करें.
- ऐप डाउनलोड करने से बचें: कॉल पर किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड न करें और न ही उनके द्वारा भेजे गए लिंक पर जाकर कोई एप इंस्टॉल करें.
- तत्काल रिपोर्ट करें: यदि साइबर अपराधी आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए उकसाते हैं या डर पैदा करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे संदिग्ध कॉल, संदेशों या स्क्रीनशॉट का जवाब न दें. इन नंबरों को संचार साथी के चक्षु पोर्टल https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ पर रिपोर्ट करें.
घटना होने पर कहां संपर्क करें: एडीजी वीके सिंह ने बताया कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल: https://cybercrime.gov.in, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930, साइबर हेल्पडेस्क नंबर: 9256001930 या 9257510100 या निकटतम पुलिस स्टेशन / साइबर पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराएं.