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मुजफ्फरनगर में 20 हजार का इनामी साइबर ठग गिरफ्तार, 31.71 लाख रुपये का लेनदेन मिला, 31 करोड़ से अधिक की ठगी की

पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी ने फर्जी कंपनी के नाम पर खाता खुलवाया था.

पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 6:20 PM IST

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मुजफ्फरनगर : साइबर पुलिस ने 20 हजार रुपये के इनामी साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी के बैंक खातों में साइबर ठगी से जुड़े 31.71 लाख रुपये का लेनदेन मिला है. आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में शिकायत दर्ज है. करीब 31.95 करोड़ से ज्यादा रुपये की ठगी की है. आरोपी फर्जी फर्म और बैंक खातों के जरिए रकम ट्रांसफर कराने का काम करता था.

गृह मंत्रालय के “प्रतिबिम्ब” पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये के इनामी वांछित आरोपी रिहान को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, फरवरी 2026 में साइबर फ्रॉड की शिकायत मिली थी इसके बाद थाना साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज किया था. मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

मंगलवार को थाना साइबर क्राइम पुलिस ने फरार 20,000 रुपये के इनामी रिहान को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि आरोपी के नाम से कई बैंक खाते और “रिहान ट्रांसपोर्ट” के नाम से कथित फर्जी फर्म का खाता संचालित किया जा रहा था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया, खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेनदेन और निकासी के लिए किया जाता था.

बदले में उसे खाते खुलवाने और लेनदेन पर कमीशन मिलता था. पुलिस के अनुसार आरोपी के खातों में 31.71 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन मिला है, जबकि देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज 20 शिकायतों में करीब 31,95,15,678 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का जिक्र है.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया, आरोपी रिहान से पूछताछ में पता चला कि मयूर अफजल राणा के कहने पर उसने अपने नाम से विभिन्न बैंकों में कई खाते तथा "रिहान ट्रांसपोर्ट" के नाम से फर्जी फर्म का बैंक खाता खुलवाया. मयूर ने USDT ट्रेडिंग के नाम पर इन खातों का उपयोग किया और बदले में प्रत्येक बैंक खाते के 60,000 तथा प्रत्येक लेनदेन पर कमीशन दिया.

खातों में आए पैसों को बैंक, एटीएम एवं जनसेवा केंद्र के माध्यम से निकालकर मयूर को दे देता था तथा अपना कमीशन रख लेता था. "रिहान ट्रांसपोर्ट" नाम की कोई वास्तविक फर्म नहीं थी, केवल फर्जी ऑनलाइन पंजीकरण कराकर खाता खुलवाया गया था तथा उसके खातों का प्रयोग साइबर ठगी व डिजिटल अरेस्ट कर धनराशि को मंगाने के लिये किया जाता था. पुलिस अन्य शिकायतों और संभावित कनेक्शन की जांच कर रही है.

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