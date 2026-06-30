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मुजफ्फरनगर में 20 हजार का इनामी साइबर ठग गिरफ्तार, 31.71 लाख रुपये का लेनदेन मिला, 31 करोड़ से अधिक की ठगी की

मुजफ्फरनगर : साइबर पुलिस ने 20 हजार रुपये के इनामी साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी के बैंक खातों में साइबर ठगी से जुड़े 31.71 लाख रुपये का लेनदेन मिला है. आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में शिकायत दर्ज है. करीब 31.95 करोड़ से ज्यादा रुपये की ठगी की है. आरोपी फर्जी फर्म और बैंक खातों के जरिए रकम ट्रांसफर कराने का काम करता था.

गृह मंत्रालय के “प्रतिबिम्ब” पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये के इनामी वांछित आरोपी रिहान को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, फरवरी 2026 में साइबर फ्रॉड की शिकायत मिली थी इसके बाद थाना साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज किया था. मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

मंगलवार को थाना साइबर क्राइम पुलिस ने फरार 20,000 रुपये के इनामी रिहान को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि आरोपी के नाम से कई बैंक खाते और “रिहान ट्रांसपोर्ट” के नाम से कथित फर्जी फर्म का खाता संचालित किया जा रहा था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया, खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेनदेन और निकासी के लिए किया जाता था.

बदले में उसे खाते खुलवाने और लेनदेन पर कमीशन मिलता था. पुलिस के अनुसार आरोपी के खातों में 31.71 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन मिला है, जबकि देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज 20 शिकायतों में करीब 31,95,15,678 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का जिक्र है.