कंबोडिया में बैठकर चलाता था करोड़ों का साइबर फ्रॉड नेटवर्क, गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी टेलीकॉम अधिकारी को दबोचा

गुरुग्राम पुलिस ने कंबोडिया में बैठे साइबर फ्रॉड नेटवर्क के सदस्य चिराग को गिरफ्तार किया, जिसने फर्जी अधिकारी बनकर करोड़ों की ठगी की.

फर्जी टेलीकॉम अधिकारी गिरफ्तारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 12, 2025 at 2:47 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 2:59 PM IST

गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 28 वर्षीय चिराग कांजीभाई को गिरफ्तार किया है. चिराग पर आरोप है कि वह खुद को टेलीकॉम और सीबीआई अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करता था. आरोपी गुजरात का रहने वाला है और महज 10वीं पास है. इसके बावजूद वह विदेश में बैठकर साइबर अपराधियों के साथ मिलकर करोड़ों कमा रहा था.

कंबोडिया में बैठकर करता था साइबर ठगी: पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि चिराग कंबोडिया में रहकर चीनी मूल के नागरिकों के साथ मिलकर फ्रॉड नेटवर्क चलाता था. वह ठगी के पैसे को कंबोडियन मुद्रा के जरिए बिटकॉइन वॉलेट में बदलकर भारतीय खातों में ट्रांसफर करता था.

गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी टेलीकॉम अधिकारी को दबोचा (ETV Bharat)

महिला से 2.92 करोड़ की ठगी: इस मामले में गुरुग्राम पुलिस PRO संदीप ने बताया कि, "4 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि फर्जी अधिकारियों ने उसके बेटे को हवाला केस में फंसाने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट किया और उससे 2 करोड़ 92 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए. जांच में चिराग की भूमिका सामने आने पर उसके खिलाफ LOC जारी की गई."

एयरपोर्ट से आरोपी गिरफ्तार: पुलिस PRO संदीप ने आगे बताया कि, "7 दिसंबर को चिराग कंबोडिया से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने बताया कि वह 2021 में दुबई गया था और वहीं से 2025 में कंबोडिया पहुंचकर इस गिरोह से जुड़ा. वह कॉलिंग टीम का हिस्सा था और पीड़ितों को सरकारी अधिकारी बनकर धमकाता था."

अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार, इस मामले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. चिराग को दो दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर विशेष निगरानी जारी है और ऐसे गैंगों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा.

