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नूंह में साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से करता था धोखाधड़ी, छापेमारी कर पुलिस ने पकड़ा

नूंह : हरियाणा के नूंह जिले में साइबर क्राइम थाना पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है. पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहा था.

पुलिस टीम ने की छापेमारी : फिरोजपुर झिरका डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि साइबर थाना टीम साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नूंह के अडबर चौक क्षेत्र में गश्त पर थी. इसी दौरान एक गुप्तचर ने सूचना दी कि साहीद पुत्र खुर्शीद निवासी मालब थाना आकेड़ा जिला नूंह अपनी असली पहचान छुपाकर नल्हड़ रोड क्षेत्र में बैठकर साइबर फ्रॉड कर रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की.

साइबर ठग गिरफ्तार : रेड के दौरान आरोपी साहीद को रंगे हाथों साइबर ठगी करते हुए काबू कर लिया गया. तलाशी लेने पर उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें संदिग्ध डेटा और फर्जी सोशल मीडिया गतिविधियों के प्रमाण मिले. जांच में सामने आया कि आरोपी व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों की फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का दुरुपयोग करता था. वो उनके परिचितों को मैसेज भेजकर पैसे की मांग करता था. आरोपी के मोबाइल नंबर पर ठगी से संबंधित कई शिकायतें भी दर्ज पाई गईं. आरोपी के खिलाफ साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. नूंह पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज के माध्यम से पैसे का लेन-देन ना करें.

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