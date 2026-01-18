ETV Bharat / state

रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी से मोबाइल हैक कर 3.50 लाख की ठगी, गुजरात से साइबर ठग गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: रेलवे के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी का मोबाइल हैक कर 3 लाख 50 हजार रुपए की साइबर ठगी करने वाले आरोपी को थाना कोतवाली पुलिस ने गुजरात के गांधीनगर से गिरफ्तार किया है. पुलिस की तत्परता और तकनीकी अनुसंधान के चलते न केवल आरोपी को दबोचा गया, बल्कि पीड़ित रेलकर्मी को ठगी की गई पूरी राशि 350000 रुपए भी वापस दिला दी गई है. पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि यह मामला 15 नवंबर, 2025 का है. भरतपुर निवासी जयचंद, जो रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल हैक कर लिया और उनके बैंक खाते से आईएमपीएस (IMPS) के माध्यम से 350000 रुपए अपने खाते में स्थानांतरित कर लिए. खाते से राशि निकलने की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया. कोतवाली पुलिस ने प्रकरण की जांच के दौरान बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, आईपी एड्रेस और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया. तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही. पढ़ें: ED व CBI अधिकारी बन पीड़ित को किया डिजिटल अरेस्ट, शातिर आरोपी पानीपत से गिरफ्तार