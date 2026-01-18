रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी से मोबाइल हैक कर 3.50 लाख की ठगी, गुजरात से साइबर ठग गिरफ्तार
आरोपी ने ठगी की गई राशि को पहले अपने खाते में ट्रांसफर कराया और बाद में अलग-अलग बैंक खातों में भेजकर नकद निकाल लिया.
Published : January 18, 2026 at 9:03 PM IST
भरतपुर: रेलवे के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी का मोबाइल हैक कर 3 लाख 50 हजार रुपए की साइबर ठगी करने वाले आरोपी को थाना कोतवाली पुलिस ने गुजरात के गांधीनगर से गिरफ्तार किया है. पुलिस की तत्परता और तकनीकी अनुसंधान के चलते न केवल आरोपी को दबोचा गया, बल्कि पीड़ित रेलकर्मी को ठगी की गई पूरी राशि 350000 रुपए भी वापस दिला दी गई है.
पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि यह मामला 15 नवंबर, 2025 का है. भरतपुर निवासी जयचंद, जो रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल हैक कर लिया और उनके बैंक खाते से आईएमपीएस (IMPS) के माध्यम से 350000 रुपए अपने खाते में स्थानांतरित कर लिए. खाते से राशि निकलने की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया. कोतवाली पुलिस ने प्रकरण की जांच के दौरान बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, आईपी एड्रेस और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया. तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही.
पढ़ें: ED व CBI अधिकारी बन पीड़ित को किया डिजिटल अरेस्ट, शातिर आरोपी पानीपत से गिरफ्तार
अनुसंधान के बाद पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी समीर शशिकांत भाई गज्जर (47 वर्ष) को गांधीनगर, गुजरात के थाना सेक्टर-7 क्षेत्र से गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गांधीनगर में दवाइयों और पैथोलॉजी लैब का व्यवसाय करता है. आरोपी ने ठगी की गई राशि को पहले अपने खाते में ट्रांसफर कराया और बाद में अलग-अलग बैंक खातों में भेजकर नकद निकाल लिया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी के बैंक खातों को फ्रीज कराया गया, जिससे ठगी की गई पूरी राशि सुरक्षित कर पीड़ित रेलकर्मी को वापस दिलाई जा सकी.
पढ़ें: व्हाट्सएप पर नामी लोगों की फोटो लगाकर ऐप पर बनाता आईडी, परिचितों से करता ठगी...गिरफ्तार
पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी के बैंक खातों को फ्रीज कराया गया, जिससे ठगी की गई पूरी राशि सुरक्षित कर पीड़ित रेलकर्मी को वापस दिलाई जा सकी. फिलहाल पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, बैंक खातों और अन्य डिजिटल उपकरणों की गहन जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी किसी अन्य साइबर ठगी के मामलों में भी शामिल रहा है या नहीं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी अकेले इस वारदात को अंजाम दे रहा था या किसी संगठित साइबर गिरोह से जुड़ा हुआ है.