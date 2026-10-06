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38 लाख की ठगी मामले में असम से साइबर ठग गिरफ्तार, 17 बैंको में थे आरोपी के खाते

चूरू: साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के दर्ज मामले में बड़ी कारवाई करते हुए साइबर गिरोह को बैंक खाता उपलब्ध करवाने के आरोप में असम निवासी एक शख्स को गिरफ्तार किया है. दरअसल ठग ने तारानगर के बनड़ा गांव निवासी सुरेंद्र सिंह को झांसे में ले, दिल्ली में दंत चिकित्सालय में पार्टनरशिप के नाम पर 38 लाख की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. इसी मामले में कारवाई करते हुए आसाम के डिब्रूगढ़ निवासी श्याम ठाकुर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया.

साइबर थानाधिकारी कमल कुमार ने बताया कि तारानगर के बनड़ा गांव निवासी सुरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि मेरे फेसबुक पर अपने आप को इंग्लैंड की डेंटल डॉक्टर एनलिन स्मिथ बताते हुए दिल्ली में बच्चों का बड़ा हॉस्पिटल खोलने और पार्टनर बनाने के नाम पर गत 2 जून से लेकर 13 जून, 2026 तक 45 बार में 9 व्यक्तियों के अलग-अलग बैंक खातों में कुल 38 लाख 8 हजार 500 रुपए ऑनलाइन डलवाए गए.

ठगों को 17 खाते दे चुका आरोपी : पीड़ित को अपने साथ साइबर ठगी का एहसास होते ही 18 जून को सुरेंद्र सिंह ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया. साइबर थाना पुलिस अनुसंधान करते हुए बैंक खाते में मोबाइल नंबरों का विश्लेषण कर आसाम के डिब्रूगढ़ पहुंची. आरोपी श्याम ठाकुर को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया. आरोपी को जेएम कोर्ट डिब्रूगढ़ में पेश कर ट्रांजिट रिमांड हासिल कर चूरू लाया गया. पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी ने अपने बैंक खाते में साइबर फ्रॉड के कुल 14 लाख 20 हजार रुपए जमा करवाए थे. इस राशि को निकलवा कर साइबर ठगी की राशि तुरंत गिरोह के लोगों को दे देता था. वह अपना कमीशन पहले ही काट लिया करता. अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी असम में ठग गिरोह को बैंक खाते उपलब्ध करवाता है. वह 17 बैंकों में खाते लवाकर साइबर ठग गिरोह को दे चुका है.

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मास्टरमाइंड अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर: साइबर थाना पुलिस ने बताया कि जिन 16 बैंक अकाउंट में पीड़ित ने राशि डाली, वह अधिकतर बैंक खाते साइबर ठगों से किराए पर ले रखे थे. लोग चंद पैसों और कमीशन के लालच में आकर अपने बैंक अकाउंट किराए पर दे देते हैं. साइबर ठगी के इसी मामले में पुलिस इससे पहले यूपी के बांदा निवासी पियूष सोनी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है. पियूष पर भी साइबर ठगों को अपना बैंक अकाउंट किराए पर देने का आरोप था.