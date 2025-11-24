लोन डेटा चोरी कर धमकाता और किस्त खुद के खाते में डलवाता, साइबर ठग गिरफ्तार
आरोपी बड़े व्यवस्थित तरीके से लोन कंपनियों के ग्राहकों की जानकारी चुराकर उन्हें फोन करता था.घर पर पुलिस भेजने की धमकी देकर ठगी करता.
Published : November 24, 2025 at 1:58 PM IST
भरतपुर: शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने ऐसी साइबर ठगी का खुलासा किया, जिसे जानकर हर लोन लेने वाले व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए. पुलिस ने लोन डेटा चोरी कर ग्राहकों को धमकाकर किस्त अपने खाते में डलवाने वाले साइबर ठग को गिरफ्तार किया. आरोपी बड़े व्यवस्थित तरीके से लोन कंपनियों के ग्राहकों की जानकारी चुराकर उन्हें फोन करता था. किस्त नहीं भरने पर घर पर पुलिस भेजने की धमकी देकर ठगी को अंजाम देता था.
ऐसे हुआ खुलासा: पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि 18 नवंबर 2025 को शरद खंडेलवाल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया. इसमें कहा कि उसने 15 लाख का लोन लिया था. उनकी एक किस्त ड्यू थी. इसी दौरान आरोपी संदीप कुमार उर्फ कुनाल ने किसी तरह कंपनी से लोन खाता डेटा चुरा लिया और खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर शरद को धमकाने लगा. आरोपी ने कहा कि किस्त नहीं चुकाई तो घर पर पुलिस भेज दी जाएगी. डरकर शरद ने उसकी बातों में आकर किस्त के नाम पर उसके खाते में 91,500 रुपए जमा कर दिए. जब कंपनी की मूल शाखा से किस्त जमा करने के लिए फोन आया, तब शरद को पता चला कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं. इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा.
लोकेशन से पकड़ में आया: कोतवाली पुलिस ने त्वरित जांच शुरू कर विशेष टीम गठित की. तकनीकी निगरानी, बैंक लेनदेन और मोबाइल लोकेशन के आधार पर टीम आरोपी तक पहुंची और नोएडा सेक्टर-5, हरौला से 22 वर्षीय संदीप कुमार उर्फ कुनाल को दबोचा.
खुद को कंपनी का अधिकारी बताता: आरोपी ने स्वीकारा कि वह ग्राहकों का लोन डेटा जुटाकर खुद को कंपनी का अधिकारी बताता था. फिर किस्त भुगतान के नाम पर पैसे अपने खाते में मंगवाकर साइबर फ्रॉड करता था. उसका मोबाइल, बैंक खाते और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए. यह भी जांच की जा रही है कि उसने कितने और लोगों के साथ इसी तरह की ठगी की. पता लगाया जा रहा है कि डेटा चोरी में कोई अन्य व्यक्ति शामिल है या नहीं.