लोन डेटा चोरी कर धमकाता और किस्त खुद के खाते में डलवाता, साइबर ठग गिरफ्तार

भरतपुर: शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने ऐसी साइबर ठगी का खुलासा किया, जिसे जानकर हर लोन लेने वाले व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए. पुलिस ने लोन डेटा चोरी कर ग्राहकों को धमकाकर किस्त अपने खाते में डलवाने वाले साइबर ठग को गिरफ्तार किया. आरोपी बड़े व्यवस्थित तरीके से लोन कंपनियों के ग्राहकों की जानकारी चुराकर उन्हें फोन करता था. किस्त नहीं भरने पर घर पर पुलिस भेजने की धमकी देकर ठगी को अंजाम देता था.

ऐसे हुआ खुलासा: पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि 18 नवंबर 2025 को शरद खंडेलवाल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया. इसमें कहा कि उसने 15 लाख का लोन लिया था. उनकी एक किस्त ड्यू थी. इसी दौरान आरोपी संदीप कुमार उर्फ कुनाल ने किसी तरह कंपनी से लोन खाता डेटा चुरा लिया और खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर शरद को धमकाने लगा. आरोपी ने कहा कि किस्त नहीं चुकाई तो घर पर पुलिस भेज दी जाएगी. डरकर शरद ने उसकी बातों में आकर किस्त के नाम पर उसके खाते में 91,500 रुपए जमा कर दिए. जब कंपनी की मूल शाखा से किस्त जमा करने के लिए फोन आया, तब शरद को पता चला कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं. इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा.

