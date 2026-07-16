अमेरिका में बैठे लोगों को बनाते थे शिकार ठग, विदेशी एजेंसी के अधिकारी बनकर करते थे फ्रॉड, 3 गिरफ्तार
प्रारंभिक अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि ठगी का मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो पूर्व में किसी कंपनी वेब डेवलपर का कार्य करता था.
Published : July 16, 2026 at 5:23 PM IST
अलवर : भिवाड़ी पुलिस ने साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों ही आरोपी फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर भारत सहित अमेरिका, कनाडा में बैठे लोगों को विदेशी एजेंसी के अधिकारी बनकर अपने झांसे में लेते ओर डरा धमकाकर उनसे ठगी करते थे. फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है. प्रारंभिक अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि ठगी का मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो पूर्व में किसी कंपनी वेब डेवलपर का कार्य करता था.
भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि भिवाड़ी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए साइबर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीनों ही आरोपी फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर भारत सहित अमेरिका व अन्य देशों के लोगों को साइबर ठगी के जाल में फंसाते थे. आरोपियों को कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत साइबर ठगी में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को जब्त किया गया है.
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उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी विदेशी नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट करने के दौरान सरकारी एजेंसी के अधिकारी बनकर उन्हें डराते और उनसे बड़ी रकम ऐंठते थे. अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि आरोपी खुद को अमेरिका के न्याय विभाग अधिकारी, बैंक अधिकारी बनकर बात करते और लोगों को फर्जी गिरफ्तारी वारंट और बैंक खाते फ्रीज होने का डर दिखाते थे. आरोपी लोगों से क्रिप्टो करेंसी और अन्य माध्यमों से रकम खाते में ट्रांसफर करवाते थे. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान के दौरान आरोपियों के पास से करीब एक लाख डॉलर की राशि (करीब 96 लाख रुपए) मिली है.
वेब डेवलपर है मुख्य आरोपी : उन्होंने बताया कि घटना का मुख्य आरोपी मोहित वेब सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो पहले किसी निजी कंपनी में कार्य करता था. उन्होंने बताया कि आरोपी मोहित पिछले 2 साल से भिवाड़ी की एक निजी सोसाइटी में अपने फ्लैट में साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था. भिवाड़ी पुलिस ने मोहित गुप्ता निवासी साउथ वेस्ट दिल्ली, राहुल सिंह निवासी दिल्ली व जेम्स अनिल मंडल निवासी पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया है.
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पुलिस ने किया डेटा रिकवर : उन्होंने बताया कि साइबर ठगी के आरोपियों ने लैपटॉप व मोबाइल से सबूत मिटाने के लिए डेटा को डिलीट कर दिया. जब आरोपी घटना को अंजाम देते उसी समय डेटा को रिकवर करते और लैपटॉप में किसी नाम से छुपा कर रखते थे. पुलिस ने लैपटॉप से डेटा रिकवर किया है, जिस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है.
इंग्लिश में बोलने की करते थे तैयारी : उन्होंने बताया कि अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि आरोपी साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने से पहले खुद को अच्छे तरीके से तैयार करते थे. आरोपी पीड़ितों को फंसाने से पहले खुद दीवार पर पूरी स्क्रिप्ट लिखकर खुद को तैयार करते, जिससे कि इंग्लिश में बात करते समय वह बीच में अटके नहीं और ठगी के दौरान वह प्रोफेशनल अधिकारी प्रतीत हो सकें. प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है, इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा.