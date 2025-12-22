ETV Bharat / state

बिहार में साइबर ठगों ने बैंक मैनेजर को निवेश के लालच में फंसाया..तो बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, दोनों से करोड़ों की ठगी

भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले में साइबर अपराधियों ने दो अलग-अलग मामलों में करोड़ों रुपये की ऑनलाइन ठगी है. एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर और एक बैंक मैनेजर को निवेश का लालच देकर ठगों ने कुल 2 करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक उड़ा लिए. दोनों पीड़ितों ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है.

बैंक मैनेजर से 1.10 करोड़ की ठगी: कहलगांव निवासी बैंक मैनेजर सरफराज उद्दीन साइबर ठगों के जाल में फंस गए. उन्होंने साइबर थाने में 1 करोड़ 10 लाख 90 हजार रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई. ठगों ने जास सिंह नाम के व्यक्ति के जरिए उन्हें स्टॉक और आईपीओ निवेश के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और फर्जी ऐप डाउनलोड करवाया.

विड्रॉल के नाम पर लूटा: शुरू में निवेश पर अच्छा मुनाफा दिखाया गया, लेकिन विड्रॉल के समय ठगों ने टैक्स के नाम पर 24.40 लाख रुपये अतिरिक्त मांगे. बैंक मैनेजर ने यह रकम भी ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद उनका खाता फ्रीज कर दिया गया और व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया. संपर्क टूटने के बाद ठगी का पता चला.

बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 1.20 करोड़ लूटे: आदमपुर (रेडक्रॉस रोड) निवासी बुजुर्ग नलिन कुमार राय को ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया. उन्होंने तीन किस्तों में 49.90 लाख, 49.50 लाख और 20.50 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए. कुल 1.20 करोड़ रुपये की ठगी हुई. पैसे जाते ही ठगों से संपर्क टूट गया.

पुलिस ने शुरू की जांच: भागलपुर साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों मामलों में FIR दर्ज कर ली गई है. सीनियर एसपी हृदयकांत के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई है. ट्रांसफर हुए खातों को फ्रीज कर दिया गया है और संबंधित ऐप्स तथा मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच चल रही है. सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है.

“मामला दर्ज होने के बाद सीनियर एसपी हृदयकांत के निर्देश पर टीम गठित कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है. जिस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है, उसे फ्रीज किया गया है। मोबाइल और एप्लीकेशन की जांच की जा रही है.”- कनिष्क श्रीवास्तव, साइबर डीएसपी