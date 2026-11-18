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विदेश में नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की साइबर ठगी; सोनभद्र से एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

सोनभद्र : पुलिस ने विदेश में कंपनियां खोलकर नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने प्रयागराज निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. दावा है कि सोनभद्र से जुड़े चार बैंक खातों के जरिए करीब 37 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है. जबकि देशभर में इस नेटवर्क से जुड़ी करीब 200 साइबर शिकायतें सामने आई हैं और ठगी की कुल रकम 100 करोड़ रुपये से अधिक होने की आशंका है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने किया खुलासा. (Video credit: ETV Bharat)



पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मुताबिक, आरोपी अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह में तीन फर्जी कंपनियां संचालित कर रहा था. इन कंपनियों के जरिए लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था. इसके बाद उनके बैंक खाते खुलवाकर एटीएम कार्ड, पासबुक और सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लिए जाते थे. इन खातों का इस्तेमाल देशभर में साइबर ठगी से हासिल रकम के लेन-देन के लिए किया जाता था.