विदेश में नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की साइबर ठगी; सोनभद्र से एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 9:23 PM IST
सोनभद्र : पुलिस ने विदेश में कंपनियां खोलकर नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने प्रयागराज निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. दावा है कि सोनभद्र से जुड़े चार बैंक खातों के जरिए करीब 37 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है. जबकि देशभर में इस नेटवर्क से जुड़ी करीब 200 साइबर शिकायतें सामने आई हैं और ठगी की कुल रकम 100 करोड़ रुपये से अधिक होने की आशंका है.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मुताबिक, आरोपी अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह में तीन फर्जी कंपनियां संचालित कर रहा था. इन कंपनियों के जरिए लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था. इसके बाद उनके बैंक खाते खुलवाकर एटीएम कार्ड, पासबुक और सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लिए जाते थे. इन खातों का इस्तेमाल देशभर में साइबर ठगी से हासिल रकम के लेन-देन के लिए किया जाता था.
उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि सामान्य बचत खाते 10 से 20 हजार रुपये और कॉर्पोरेट खाते 50 हजार से एक लाख रुपये तक देकर खातों के पासबुक, डेबिट क्रेडिट कार्ड हासिल किए जाते थे. बाद में गिरफ्तार अभियुक्त इन्हें साइबर अपराधियों को दो लाख रुपये तक में बेच देता था. ठगी की रकम को कई बैंक खातों से घुमाने के बाद नकदी और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए आगे पहुंचाया जाता था.
उन्होंने बताया कि इस साइबर फ्राॅड नेटवर्क का संबंध सोनभद्र में पहले गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों से भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार, देशभर में करीब 200 शिकायतें दर्ज हैं और पूरे नेटवर्क की ठगी 100 करोड़ रुपये से अधिक होने की आशंका है.
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सौरभ सिंह के पास से महिंद्रा थार, 27 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, तीन मोबाइल, एक लैपटॉप, 2 चेकबुक और 3 बैंक पासबुक समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं. पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, बैंक खातों और विदेश में संचालित गतिविधियों की जांच कर रही है.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में वर्ष 2024 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़ित ने अपने खाते में अवैध लेनदेन की शिकायत दर्ज कराई थीं. इसकी जांच के दौरान बैंक में तीन और खातों का पता चला, जिसमें अकेले सोनभद्र के ही इन खातों से 37 करोड़ का लेनदेन किया गया था.
उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क के खिलाफ पूरे देश में एनसीटीई पोर्टल पर लगभग 200 शिकायत दर्ज हैं और 100 करोड़ से अधिक की ठगी होने की आशंका भी है. इसकी जांच पुलिस कर रही है. गिरफ्तार अभियुक्त ने मलेशिया, दुबई समेत कई देशों की यात्रा की है. उसके अंतरराष्ट्रीय लिंकेज का पता लगाया जा रहा है. साथ ही अनुपम सिंह समेत अन्य वांछित अपराधियों की तलाश पुलिस कर रही है.
यह भी पढ़ें : कानपुर में 4.93 करोड़ की साइबर ठगी में तीन गिरफ्तार; 32 हजार खातों में ट्रांसफर की गई थी रकम, जानिये कैसे करते थे साइबर फ्राॅड?