ETV Bharat / state

रुद्रपुर में साइबर ठगी का शिकार हुआ युवक, SBI का फर्जी कर्मचारी बन ठगे एक लाख 79 हजार

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में साइबर ठगी का गंभीर मामला सामने आया है. साइबरों ठगों ने एसबीआई बैंक का फर्जी कर्मचारी बनकर पीड़ित को झांसे में लिया और उससे क्रेडिट कार्ड से करीब एक लाख अस्सी हजार रुपये की ठगी कर ली. पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दो मार्च को उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था. कॉल करने वाले ने खुद को भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड विभाग में कार्यरत कर्मचारी बताते हुए अपना नाम सुरेश बताया. फोन करने वाले व्यक्ति ने पीड़ित को कहा है कि उनका एसबीआई क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है और यदि वो इसे चालू रखना चाहते हैं तो उन्हें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी.

इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के व्हाट्सएप नंबर पर ''SBI.Credit Card.APK'' नाम की एक एप्लीकेशन भेजी और उसे डाउनलोड करने को कहा. आरोपी ने भरोसा दिलाने के लिए अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर भारतीय स्टेट बैंक का लोगों भी लगा रखा था, जिससे पीड़ित को उस पर विश्वास हो गया.

पीड़ित ने बताया कि आरोपी के कहने पर उन्होंने अपने मोबाइल में भेजी गई APK फाइल डाउनलोड कर ली. फाइल डाउनलोड होने के बाद एक फॉर्म खुला, जिसमें एसबीआई बैंक का लोगों लगा हुआ था. आरोपी के निर्देश पर उन्होंने उसमें अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, जन्मतिथि और कार्ड का सीवीसी नंबर भर दिया. कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर दो ट्रांजेक्शन के मैसेज आए, जिनमें 79,998 रुपए और 99,987 रुपए उनके क्रेडिट कार्ड से कटने की सूचना थी. इस प्रकार उनके खाते से कुल 1,79,985 रुपये की ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी हो गई. जब पीड़ित ने उस नंबर पर दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद मिला, जिसके बाद उन्हें अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ.