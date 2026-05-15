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पंचकूला की महिला से 2.98 करोड़ की साइबर ठगी, कोलकाता से 4 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी CBI अधिकारी बन किया था डिजिटल अरेस्ट

डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार. महिला से 2.98 करोड़ की ठगी की.

Cyber ​​Fraud With Woman Panchkula
Cyber ​​Fraud With Woman Panchkula (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 15, 2026 at 7:46 PM IST

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पंचकूला: साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में ठगों ने पंचकूला निवासी बुजुर्ग महिला को फर्जी सीबीआई अधिकारी, नकली कोर्ट रूम, मनी लॉन्ड्रिंग केस और हाउस अरेस्ट का भय दिखाकर करीब 2 करोड़ 98 लाख रुपये की ठगी की थी.

कुल आठ आरोपी गिरफ्तार: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि "साइबर क्राइम थाना टीम ने शुरूआती जांच के दौरान जुटाई जानकारी के आधार पर विभिन्न राज्यों में लगातार छापामारी कर अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आरोपियों राहुल सिंहा राय, सोमेन्द्रा नाथ बिस्वास और सुभाष दास को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जिनका कोर्ट से 7 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है. वहीं, पांचवें आरोपी इजहार अहमद को भी दोबारा कोर्ट में पेश कर उसका चार दिन का रिमांड लिया गया है."

सीबीआई अधिकारी बन मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया: महिला शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि "4 दिसंबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से कॉल आई, जिसमें कॉलर ने खुद को टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके मोबाइल नंबर की सेवाएं बंद की जा रही हैं. इसके बाद कॉल को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया, जिसने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताया और शिकायतकर्ता पर मनी लॉन्ड्रिंग व करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाया. आरोपियों ने महिला को फर्जी मुकदमा, नकली बैंक दस्तावेज, फर्जी एटीएम कार्ड की डिटेल और दिल्ली पुलिस के नाम से तैयार दस्तावेज व्हाट्सएप पर भेजे, जिससे वह डर गई."

नकली कोर्ट रूम में जज को भी दिखाया: आरोपियों ने महिला को हाउस अरेस्ट कर धमकी दी कि यदि उन्होंने किसी को जानकारी दी, तो उन्हें और उनके बच्चों को जान से मार दिया जाएगा. इसके बाद लगातार वीडियो कॉल के जरिए महिला को निगरानी में रखा गया. यहां तक कि आरोपियों ने नकली कोर्ट रूम दिखाकर स्वयं को जज और पुलिस अधिकारी भी दिखाया. महिला को विश्वास दिलाया गया कि उनकी सम्पत्ति की जांच चल रही है और सत्यापन के लिए उनकी जमा राशि सरकारी खजाने में जमा करवानी होगी. आरोपियों के झांसे में आकर महिला ने अपनी एफडी तुड़वाकर और म्यूचुअल फंड रिडीम कर कुल 2 करोड़ 98 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए. लेकिन बाद में शक होने पर उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर थाना साइबर क्राइम थाना में 14 दिसंबर को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया.

तकनीकी जांच से पकड़े आरोपी: साइबर थाना टीम ने विभिन्न बैंकों और संदिग्ध खातों की जांच में पता लगाया कि ठगी की रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई थी. पुलिस ने सभी संबंधित बैंकों व तकनीकी जांच के आधार पर जानकारी जुटाई. मामले में सबसे पहले दिल्ली निवासी आरोपी नितिन सिंघल को गिरफ्तार किया, जिसने कई अन्य साथियों के नाम बताए. इसके बाद मोहाली और उत्तर प्रदेश से अजय, राम और रमन कुमार को गिरफ्तार किया गया. ये आरोपी बैंक खाते खरीदने, फर्जी खातों का संचालन करने, एटीएम और सिम उपलब्ध कराने और साइबर फ्रॉड की रकम को विभिन्न खातों के जरिए आगे ट्रांसफर करने का काम करते थे.

पश्चिम बंगाल से पकड़ा आरोपी: पुलिस ने आरोपी नितिन सिंघल के खुलासे पर मई 2026 में इजहार अहमद को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद पुलिस टीम पश्चिम बंगाल पहुंची, जहां आरोपी राहुल सिंहा राय को गिरफ्तार किया गया. फिर उसकी निशानदेही पर सोमेन्द्रा नाथ बिस्वास और सुभाष दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

बुजुर्ग नागरिक ड्यूल ओटीपी सिस्टम कराएं: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि आरोपी एपीके एप डाउनलोड करवाकर खातों को ऑपरेट करते थे. आरोपियों से मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है. इसके साथ ही पंचकूला पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा विशेष रूप से बुजुर्ग नागरिकों को ड्यूल ओटीपी सिस्टम के बारे में लगातार जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी केवाईसी अपडेट, बैंकिंग फ्रॉड और अन्य साइबर अपराधों से सुरक्षित रह सकें. पुलिस द्वारा लोगों को यह समझाया जा रहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक डिटेल, वीडियो कॉल या स्क्रीन शेयरिंग ऐप साझा न करें.

पुलिस की आमजन से अपील: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पुलिस/ सीबीआई अधिकारी, मनी लॉन्ड्रिंग जांच या कोर्ट कार्रवाई के नाम पर डराने-धमकाने वाले कॉल पर विश्वास न करें. कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से हाउस अरेस्ट नहीं करती और न ही किसी व्यक्ति से बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करवाती है. किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें.

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