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बिहार में रिटायर्ड बैंक अधिकारी के साथ 97 लाख की साइबर ठगी, निवेश के नाम पर महिला ने बनाया शिकार

पटना में रिटायर्ड बैंक अधिकारी के साथ 97 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी हुई है. साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ है.

Cyber ​​fraud In Patna
पटना में साइबर ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 5:41 PM IST

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पटना: राजधानी पटना में साइबर ठगों का जाल लगातार फैलता जा रहा है. ताजा मामला एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से जुड़ा है, जिन्हें ऑनलाइन निवेश के नाम पर करीब 97 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया है. इस मामले को लेकर 13 अप्रैल को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पुनाईचक के रहने वाले हैं पीड़ित: साइबर क्राइम के शिकार अमरेंद्र कुमार सिन्हा पटना के पुनाईचक इलाके में रहते हैं. वह अगस्त 2024 में पूर्णिया जिले के होम लोन ब्रांच से मुख्य प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उनका संपर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से एक महिला से हुआ था. जिसने इस धोखाधोड़ी को अंजाम दिया.

नीतीश चंद्र धारिया (ETV Bharat)

निवेश के नाम पर महिला ने बनाया शिकार: महिला ने खुद को मुंबई स्थित 'VV Construction' कंपनी में पिछले चार वर्षों से कार्यरत बताते हुए धीरे-धीरे पीड़ित का विश्वास जीत लिया. बातचीत के दौरान उसने निवेश के आकर्षक प्रस्ताव दिए और बेहतर मुनाफे का लालच दिया. भरोसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग चरणों में बड़ी रकम निवेश कर दी.

97 लाख रुपये की ठगी: हालांकि जब निवेश की राशि वापस नहीं मिली और संपर्क भी टूट गया, तब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ. इसके बाद उन्होंने साइबर थाना पटना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के अनुसार इस साइबर फ्रॉड में कुल 97.06 लाख रुपये की ठगी की गई है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस ठगी के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और उनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है.

क्या बोले साइबर पुलिस अधिकारी?: इस संबंध में साइबर थाना पटना के पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष नीतीश चंद्र धारिया ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाले निवेश के प्रस्तावों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करें. किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसकी पूरी तरह जांच-पड़ताल अवश्य करें.

"रिटायर्ड बैंक अधिकारी के साथ 97 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी हुई है. मामले में कार्रवाई की जा रही है. साइबर अपराधी अब नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को ठग रहे हैं. इसलिए जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय है. अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो तुरंत नजदीकी साइबर थाना या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं."- नीतीश चन्द धारिया, डीएसपी सह प्रभारी, साइबर थाना, पटना

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