फेसबुक पर महिला ने फेंका जाल, ट्रेडिंग के नाम पर फंसाया, ₹68 लाख की साइबर ठगी

रुद्रपुर: भीमताल क्षेत्र के नौकुचियाताल निवासी एक व्यक्ति से ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 68 लाख रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी ने फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से खुद को मार्केटिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी की सलाहकार बताकर निवेश के लिए प्रेरित किया. रकम ट्रांसफर करने के बाद जब पीड़ित ने पैसे निकालने की कोशिश की तो उससे अलग-अलग शुल्क के नाम पर और धन की मांग की गई. मामले में साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

उधम सिंह नगर रुद्रपुर साइबर सेल में नैनीताल जनपद के भीमताल क्षेत्र अंतर्गत नौकुचियाताल के बोहरा गांव निवासी एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया. पीड़ित द्वारा पुलिस को सौंपी गई तहरीर के अनुसार, अक्टूबर 2025 में फेसबुक के माध्यम से उसकी बातचीत रिचा सचदेवा नामक एक महिला से हुई. महिला ने स्वयं को मार्केटिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़ी ‘हैनटेक मार्केटिंग’ कंपनी की सलाहकार बताया. उसने दावा किया कि उसकी कंपनी के माध्यम से निवेश करने पर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है.

आरोपी महिला ने पीड़ित को टेलीग्राम आईडी के जरिए संपर्क में रखा और एक कथित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया. उसने एच हैनटेक मार्केट सीएस कंपनी का लोगो उपयोग कर विश्वास दिलाया कि निवेश पूरी तरह सुरक्षित है. महिला के झांसे में आकर पीड़ित ने 23 अक्टूबर 2025 से 13 फरवरी 2026 के बीच कुल 11 अलग-अलग ट्रांजेक्शन में 68,04,800 रुपये बताए गए तीन बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए.