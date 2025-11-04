ETV Bharat / state

जज साहब को भी चूना लगा गए ठग, मेटरीमोनियल के नाम पर ठगी, पकड़े गए चार आरोपियों के कब्जे से 90 मोबाइल फोन बरामद

जींद: हरियाणा के जींद में शातिर साइबर ठगों ने जज को भी चूना लगा दिया. साइबर थाना पुलिस ने मेटरीमोनियल के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इंदौर निवासी रितु नामदेव, प्रमिला रोकड़े, प्रिया रोकड़े, सूरज धार्मिक के रूप में हुई है. इसके अलावा, पकड़े गए आरोपियों का एक और मास्टर माइंड भी है, जो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है. पुलिस ने उसे भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है.

वधु की तलाश कर रहे थे जज साहब: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह ने 16 फरवरी को साइबर थाना में शिकायत दी थी.उन्होंने बताया कि "वह अपने बेटे के लिए वधु की तलाश कर रहे थे. 10 फरवरी को उनके पास अज्ञात नंबर से कॉल आई थी. उसके बाद अलग-अलग नंबर से कॉल की गई. आरोपियों ने मेट्रीमोनियल साइट की फीस के नाम पर दो बार 35-35 हजार रुपये ठग लिए. फोन करने वाली एक महिला ने खुद को लड़की की मां बताया".

आरोपी कॉल सेंटर से गिरफ्तार: साइबर थाना पुलिस तभी से इस मामले की जांच में जुटी थी. जांच में सामने आया कि यह एक पूरा गिरोह है. जो मध्यप्रदेश के इंदौर से फर्जी कॉल सेंटर चलाता है. इसके बाद पुलिस ने चारों को कॉल सेंटर से ही गिरफ्तार किया है. जानकारी देते हुए साइबर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि "सभी को रविवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया".