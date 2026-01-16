ETV Bharat / state

पंचकूला में बुजुर्ग महिला से 2.98 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, नकली CBI अधिकारी और फर्जी कोर्ट रूम दिखा कर किया था हाउस अरेस्ट

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला में बुजुर्ग महिला से करीब तीन करोड़ की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. जालसाजों ने नकली सीबीआई अधिकारी और फर्जी कोर्ट रूम दिखा कर पहले महिला को डिजिटल अरेस्ट किया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर उनसे 2.98 करोड़ रुपये ठग लिए. महिला की शिकायत पर पंचकूला पुलिस ने मामला दर्ज किया. पंचकूला साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का डर दिया: पंचकूला निवासी शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि 4 दिसंबर को उनके पास एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने खुद को एक टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बताया और सेवाएं बंद होने की बात कही. इसके बाद उसने कॉल को कथित सीनियर अधिकारी और फिर खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया. आरोपी ने महिला पर बैंक के माध्यम से करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया. इस कार्रवाई का भरोसा दिलाने के लिए आरोपियों ने महिला को कुछ फोटो भी भेजे, जिनमें किसी व्यक्ति को गिरफ्त में दिखाया गया था.

बच्चों की जान को खतरा बताया: आरोपी जालसाजों ने महिला की अधिक उम्र का फायदा उठाते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट होने का डरा दिखाया और कहा कि पुलिस की गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी है. उनसे कहा गया कि वो बिना अनुमति कहीं जा नहीं सकती. इस दौरान आरोपियों ने महिला से उनके सभी बैंक खातों की जानकारी ले ली और किसी को घटना के बारे में बताने पर उसके बच्चों की जान को खतरा होने की धमकी दी.

वीडियो कॉल कर नकली कोर्ट रूम में पेशी: आरोपियों ने बुजुर्ग महिला को 5 दिसंबर को वीडियो कॉल के माध्यम से एक नकली कोर्ट रूम में पेश किया, जहां फर्जी पुलिसकर्मी और नकली जज मौजूद थे. यहां जांच के नाम पर डरा कर आरोपियों ने महिला से कुल 2 करोड़ 98 लाख रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिए. इसके बाद जब आरोपियों ने और पैसों की मांग की तो महिला को स्वयं से साइबर फ्रॉड का शक हुआ. इसके बाद उन्होंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई.

डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि "शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पंचकूला में 14 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2) व 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया. शुरुआती जांच में पता लगा कि आरोपियों ने ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी समन व वारंट भेजकर, फर्जी कोर्ट रूम और पुलिस अधिकारी बनकर ये ठगी की."