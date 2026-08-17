ई-केवाईसी के नाम पर बुजुर्ग महिला से साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 6.82 लाख रुपए, मांगी ये डिटेल

ई-केवाईसी के नाम पर बुजुर्ग महिला से साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 6.82 लाख रुपए, मांगी ये डिटेल
आधार, पैन व डेबिट कार्ड की जानकारी मांगी, जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज.
Published : August 17, 2026 at 2:30 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में बैंक की ई-केवाईसी (e-kyc) अपडेट करने के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़ित बुजुर्ग महिला ने साइबर ठगी का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके पास बैंक मैनेजर के नाम से अज्ञात नंबरों से ई-केवाईसी के लिए कॉल आया और आधार कार्ड, पैन कार्ड व डेबिट कार्ड की जानकारी मांगी गई. जानकारी देने के बाद उनके खाते से कुल 6,82,980 रुपए कट गए. यह मामला जयपुर के जवाहर सर्किल थाने का है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. महिला के बैंक खाते से जिन खातों में रकम गई है, उनकी जानकारी जुटाई जाएगी. जिन नंबरों से कॉल आया है, उनके बारे में भी पड़ताल जारी है.
अनजान नंबरों से आया कॉल: जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेशचंद्र ने सोमवार को बताया, दुर्गापुरा (जयपुर) निवासी 71 वर्षीय गोपा चक्रवर्ती ने साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 22 जुलाई को उनके मोबाइल नंबर पर दो अज्ञात नंबरों से कॉल आया. कॉल करने वाले शख्स ने खुद को आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजर बताया. उसने बैंक खाते की ई-केवाईसी पेंडिंग होने की बात कही. आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेबिट कार्ड की जानकारी देने को कहा.
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जानकारी देते ही कट गए रुपए: महिला ने रिपोर्ट में बताया, उन्होंने कॉल करने वाले शख्स को कॉल पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेबिट कार्ड की जानकारी साझा कर दी. इसके कुछ ही समय बाद उनके बैंक खाते से 6,82,980 रुपए कट गए. पीड़ित महिला की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच वे खुद कर रहे हैं. जिस बैंक खाते से रुपए कटे हैं और जिन नंबरों से कॉल आया था. उनका तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है.
सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पर 23.20 लाख उड़ाए: महेश नगर थाने में एक शख्स को सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे बताकर ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित सुनील गोयल ने पुलिस को बताया कि 13 अगस्त को उनके पिता जगदीश प्रसाद के मोबाइल नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आया. जिसने खुद को बैंक कर्मचारी बताया, उसने सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के फायदे बताकर वाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी और प्रक्रिया पूरी करने को कहा. बुजुर्ग ने एपीके फाइल पर क्लिक किया तो उनके बैंक खाते से ट्रांजेक्शन के मैसेज आने लगे. उनके बैंक खाते से 23,20,200 रुपए निकाल लिए गए. थानाधिकारी मदन कड़वासरा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है.
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