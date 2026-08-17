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ई-केवाईसी के नाम पर बुजुर्ग महिला से साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 6.82 लाख रुपए, मांगी ये डिटेल

पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में बैंक की ई-केवाईसी (e-kyc) अपडेट करने के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़ित बुजुर्ग महिला ने साइबर ठगी का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके पास बैंक मैनेजर के नाम से अज्ञात नंबरों से ई-केवाईसी के लिए कॉल आया और आधार कार्ड, पैन कार्ड व डेबिट कार्ड की जानकारी मांगी गई. जानकारी देने के बाद उनके खाते से कुल 6,82,980 रुपए कट गए. यह मामला जयपुर के जवाहर सर्किल थाने का है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. महिला के बैंक खाते से जिन खातों में रकम गई है, उनकी जानकारी जुटाई जाएगी. जिन नंबरों से कॉल आया है, उनके बारे में भी पड़ताल जारी है. अनजान नंबरों से आया कॉल: जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेशचंद्र ने सोमवार को बताया, दुर्गापुरा (जयपुर) निवासी 71 वर्षीय गोपा चक्रवर्ती ने साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 22 जुलाई को उनके मोबाइल नंबर पर दो अज्ञात नंबरों से कॉल आया. कॉल करने वाले शख्स ने खुद को आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजर बताया. उसने बैंक खाते की ई-केवाईसी पेंडिंग होने की बात कही. आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेबिट कार्ड की जानकारी देने को कहा. पढ़ें:Cyber Crime : दुबई में बैठकर 160 करोड़ की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार