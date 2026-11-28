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पहले 10 हजार के बनाए 20 हजार, फिर बुजुर्ग से ठगे ₹1.29 करोड़, मुनाफे का झांसा देकर लूट ली जिंदगीभर की जमा पूंजी

शिमला में बुजुर्ग से 1.29 करोड़ रुपये की साइबर ठगी ( ETV BHARAT )

शिमला: सोशल मीडिया पर निवेश के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. ठगी का तरीका भी ऐसा है कि शुरुआत में छोटी रकम लगवाकर दोगुना पैसा लौटाया जाता है, ताकि निवेश करने वाले का भरोसा जीत लिया जाए. इसके बाद बड़ी रकम निवेश करवाकर खाते खाली कर दिए जाते हैं. शिमला में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने गोल्ड ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर एक बुजुर्ग से 1.29 करोड़ रुपये ठग लिए. पीड़ित सेवानिवृत्त अधिकारी बताए जा रहे हैं. शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना शिमला में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

सोशल मीडिया विज्ञापन के जरिए बुजुर्ग को बनाया निशाना