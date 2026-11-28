पहले 10 हजार के बनाए 20 हजार, फिर बुजुर्ग से ठगे ₹1.29 करोड़, मुनाफे का झांसा देकर लूट ली जिंदगीभर की जमा पूंजी
शुरुआती मुनाफे के बाद बुजुर्ग ने ठगों के बताए बैंक खातों में एक के बाद एक कई किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 2:21 PM IST
शिमला: सोशल मीडिया पर निवेश के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. ठगी का तरीका भी ऐसा है कि शुरुआत में छोटी रकम लगवाकर दोगुना पैसा लौटाया जाता है, ताकि निवेश करने वाले का भरोसा जीत लिया जाए. इसके बाद बड़ी रकम निवेश करवाकर खाते खाली कर दिए जाते हैं. शिमला में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने गोल्ड ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर एक बुजुर्ग से 1.29 करोड़ रुपये ठग लिए. पीड़ित सेवानिवृत्त अधिकारी बताए जा रहे हैं. शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना शिमला में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
सोशल मीडिया विज्ञापन के जरिए बुजुर्ग को बनाया निशाना
पुलिस के अनुसार, शिमला निवासी बुजुर्ग ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन देखा था. इसमें गोल्ड ट्रेडिंग और शेयर बाजार में निवेश के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने का दावा किया गया था. विज्ञापन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया. यहां कुछ दिनों तक उन्हें शेयर बाजार में निवेश के तरीके समझाए गए और गोल्ड ट्रेडिंग में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया.
पहले 10 हजार लगाए, कुछ दिन बाद खाते में आए 20 हजार
ठगों ने बुजुर्ग से शुरुआत में 10 हजार रुपये निवेश करवाए. कुछ ही दिनों बाद निवेश की रकम बढ़कर 20 हजार रुपये हो गई और यह राशि उन्हें वापस भी कर दी गई. शुरुआत में पैसा दोगुना होकर मिलने से बुजुर्ग को इस निवेश योजना पर भरोसा हो गया. इसके बाद ठगों ने उन्हें ज्यादा मुनाफे का लालच दिया और अलग-अलग किस्तों में बड़ी रकम निवेश करवानी शुरू कर दी.
कई किस्तों में जमा करवाए 1.29 करोड़ रुपये
शुरुआती मुनाफे के बाद बुजुर्ग ने ठगों के बताए बैंक खातों में एक के बाद एक कई किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए. इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगीभर की जमा पूंजी से कुल 1.29 करोड़ रुपये निवेश कर दिए. ठगों ने रकम अपने खातों में जमा करवाने के बाद शेयर बाजार में गिरावट का हवाला देना शुरू कर दिया. जब बुजुर्ग ने अपने निवेश और मुनाफे के बारे में जानकारी मांगी तो उन्हें नुकसान होने की बात बताई गई.
बाजार में गिरावट का बहाना बनाकर और पैसे मांगे
आरोपियों ने बुजुर्ग को बताया कि भारत सहित वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट के कारण उनके निवेश में नुकसान हुआ है. साथ ही नुकसान की भरपाई करने का भरोसा देकर और रकम जमा करवाने की शर्त रखी. लगातार पैसे मांगे जाने और निवेश की रकम वापस न मिलने पर बुजुर्ग को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ. इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और आरोपियों की पहचान की जा रही है.
एसपी साइबर क्राइम ने लोगों को किया सतर्क
एसपी साइबर क्राइम अमित यादव ने बताया कि गोल्ड में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि शेयर बाजार और गोल्ड ट्रेडिंग में निवेश के लिए केवल सेबी से पंजीकृत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें. सोशल मीडिया पर अनजान लोगों के संपर्क में आकर अपनी जमा पूंजी जोखिम में न डालें.
निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान
शिमला पुलिस का कहना है कि साइबर ठग अक्सर शुरुआत में छोटी रकम पर मुनाफा दिखाकर लोगों का भरोसा जीतते हैं. इसके बाद बड़ी रकम निवेश करवाकर संपर्क तोड़ देते हैं. ऐसे में निवेश करने से पहले संबंधित कंपनी, संस्था और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी जांचना जरूरी है.
- व्हाट्सएप और टेलीग्राम के अनजान ग्रुप में मिलने वाली ट्रेडिंग टिप्स पर भरोसा न करें.
- कम समय में पैसा दोगुना करने या गारंटीड मुनाफे के दावों से सावधान रहें.
- किसी अनजान व्यक्ति के बताए निजी बैंक खाते या यूपीआई नंबर पर निवेश की रकम ट्रांसफर न करें.
- बिना सत्यापन वाले ट्रेडिंग ऐप या लिंक डाउनलोड न करें.
- निवेश से पहले जांचें कि संबंधित प्लेटफॉर्म सेबी में पंजीकृत है या नहीं.
- किसी के साथ ओटीपी, बैंकिंग पासवर्ड या गोपनीय वित्तीय जानकारी साझा न करें.
ठगी हो जाए तो तुरंत करें ये काम?
शिमला पुलिस के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो उसे बिना देरी किए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए. इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. ठगी से जुड़े बैंक ट्रांजेक्शन, यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, चैट और अन्य सबूत सुरक्षित रखने चाहिए. संबंधित बैंक को भी तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए, ताकि खाते या लेनदेन को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा सके. पुलिस का कहना है कि साइबर ठगी की सूचना जितनी जल्दी दी जाएगी, रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना उतनी बेहतर हो सकती है.
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