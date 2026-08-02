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फेसबुक पर विज्ञापन देख साइबर अपराधियों के जाल में फंसा शख्स, पुराने नोट व सिक्के के बदले इनाम के नाम पर हुई ठगी

साहिबगंज: जिला के रांगा थाना क्षेत्र में आनलाइन ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने पुराने नोट और सिक्कों के बदले 50 लाख रुपये का इनाम देने का झांसा देकर एक युवक से 43,225 रुपये ठग लिए.

युवक को ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने रांगा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित धरमपुर का रहने वाला है. थाना में दिए गए आवेदन में पीड़ित ने बताया है कि 30 जुलाई को वह अपने मोबाइल पर फेसबुक चला रहा था तभी उसे पुराने नोट बदलने के बदले लाखों रुपये देने वाला एक वीडियो दिखा.

वीडियो में दिए गए नंबर पर उसने संपर्क किया. दूसरी तरफ से बात करने वाले व्यक्ति ने खुद को ओल्ड काइन कंपनी का स्टाफ बताया और व्हाट्सएप पर पुराने नोट की फोटो मंगवाई. फोटो भेजने के कुछ देर बाद ही ठग ने उस नोट के बदले 50 लाख रुपये इनाम देने और इसे किसी अन्य व्यक्तियों को ना बताने की बात कही.

50 लाख की रकम सुनते ही युवक उनके जाल में फंस गया. इसके बाद ठगों ने खेल शुरू किया. पहले रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 720 एवं केवाईसी चार्ज के नाम पर 5000 रुपये लिए. इसके बाद बारी बारी से 4,999 रुपये, 14,799 रुपये और 17,507 रुपये स्कैनर के जरिए वसूल लिए. 1 अगस्त तक युवक से कुल 43,225 रुपये ठग लिए गए.

फिर भी ठगों का लालच खत्म नहीं हुआ. अब ठग यह कहकर 20 हजार रुपये मांग रहे कि 50 लाख रुपये लेकर गाड़ी बरहेट पर खड़ी है. पैसा नहीं दोगे तो गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी और गाड़ी से पैसा चोरी होने पर तुम्हारे खिलाफ थाना में केस दर्ज करा देंगे. इस धमकी से डरे युवक ने गांव के कुछ जानकार लोगों से इस बारे में चर्चा की तो पता चला कि यह साइबर ठगी का नया तरीका है. इसके बाद पीड़ित रांगा थाना पहुंचा और पुलिस को आपबीती सुनाई. पीड़ित ने आवेदन में ठगों के दोनों नंबर भी पुलिस को दिए हैं.

रांगा थाना पुलिस ने की जांच में जुटी