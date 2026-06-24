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'नकली बॉस' और 'फर्जी नियामक संस्थाओं' की आड़ में बुना जा रहा साइबर ठगी का जाल, एडवाइजरी जारी

जयपुर: डिजिटल युग में साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों और संस्थानों को निशाना बना रहे हैं. अब साइबर ठग नकली बॉस और फर्जी नियामक संस्थाओं की आड़ में ठगी का नया जाल बुन रहे हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन एवं विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों को आगाह करते हुए बताया है कि इन दिनों साइबर ठग फर्जी बॉस (Fake Boss) अथवा फर्जी नियामक संस्था (Fake Regulatory Body) बनकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं. राजस्थान पुलिस का संदेश है कि सतर्कता ही साइबर सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है. किसी भी संदिग्ध लिंक, फाइल या वित्तीय निर्देश पर बिना पुष्टि किए भरोसा न करें.

जल्दबाजी में आकर उठा सकते हैं बड़ा नुकसान: एडीजी, साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी अपने आप को किसी वरिष्ठ अधिकारी, कंपनी प्रमुख, बैंकिंग अथवा नियामक संस्था का प्रतिनिधि बताकर ईमेल, वाट्सएप मैसेज या फोन कॉल करते हैं. इसके बाद वे कर्मचारियों, विशेष रूप से वित्त विभाग से जुड़े कार्मिकों पर तत्काल भुगतान या गोपनीय वित्तीय लेन-देन का दबाव बनाते हैं. जल्दबाजी में कोई उनकी बातों में आ जाता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है.

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ऐसे हासिल करते हैं जानकारियां: अपराधी पहले किसी ZIP फाइल, संदिग्ध लिंक या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करवाते हैं. जैसे ही संबंधित फाइल खोली जाती है, मालवेयर सिस्टम या वाट्सएप वेब तक पहुंच बनाकर महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर लेता है. इसके बाद अपराधी अधिकारी के नाम से संदेश भेजकर खातों में धनराशि ट्रांसफर करवाने का प्रयास करते हैं. पढ़ें: साइबर ठगी में फ्रीज बैंक खातों को GRM मॉड्यूल से मिलेगी राहत, अकाउंट होल्डर को नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर