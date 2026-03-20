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LPG सिलेंडर की बुकिंग के नाम पर ठगी का जाल, पांच तरह से फ्रॉड कर रहे साइबर क्रिमिनल

जयपुर: दुनिया में युद्ध के हालात के बीच एलपीजी गैस की किल्लत के बीच साइबर अपराधियों ने साइबर ठगी का नया जाल बुना है. घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नाम पर साइबर क्रिमिनल ठगी की वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं. ऐसे में पुलिस मुख्यालय की साइबर अपराध शाखा ने एडवाइजरी जारी कर साइबर अपराधियों की नई चाल को लेकर आमजन को आगाह किया. पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि गैस बुकिंग के नाम पर साइबर अपराधी पांच तरह से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे में पुलिस ने इस एडवाइजरी में ठगी से बचाव के तरीकों को लेकर भी आमजन को आगाह किया है.

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा, राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती मांग और संभावित कमी का फायदा उठाकर साइबर ठगों ने आमजन की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इस संबंध में विशेष एडवाइजरी जारी कर प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों के झांसे में आकर लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा नहीं दें. इसलिए आमजन को ठगी की नई तरकीब के बारे में जागरूक किया जा रहा है. डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने कहा कि सामान्यतः साइबर अपराधी पांच तरीकों से वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

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साइबर ठगी के पांच नए तरीके