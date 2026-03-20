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LPG सिलेंडर की बुकिंग के नाम पर ठगी का जाल, पांच तरह से फ्रॉड कर रहे साइबर क्रिमिनल

राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को ठगी की नई तरकीब को लेकर किया आगाह.

Police Headquarters, Jaipur
पुलिस मुख्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 9:25 AM IST

4 Min Read
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जयपुर: दुनिया में युद्ध के हालात के बीच एलपीजी गैस की किल्लत के बीच साइबर अपराधियों ने साइबर ठगी का नया जाल बुना है. घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नाम पर साइबर क्रिमिनल ठगी की वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं. ऐसे में पुलिस मुख्यालय की साइबर अपराध शाखा ने एडवाइजरी जारी कर साइबर अपराधियों की नई चाल को लेकर आमजन को आगाह किया. पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि गैस बुकिंग के नाम पर साइबर अपराधी पांच तरह से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे में पुलिस ने इस एडवाइजरी में ठगी से बचाव के तरीकों को लेकर भी आमजन को आगाह किया है.

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा, राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती मांग और संभावित कमी का फायदा उठाकर साइबर ठगों ने आमजन की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इस संबंध में विशेष एडवाइजरी जारी कर प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों के झांसे में आकर लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा नहीं दें. इसलिए आमजन को ठगी की नई तरकीब के बारे में जागरूक किया जा रहा है. डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने कहा कि सामान्यतः साइबर अपराधी पांच तरीकों से वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

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साइबर ठगी के पांच नए तरीके

  • फर्जी एलपीजी बुकिंग वेबसाइट: ठग विभिन्न गैस कंपनियां की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ऑनलाइन बुकिंग का झांसा देते हैं. उनकी बैंकिंग डिटेल्स चुरा लेते हैं.
  • केवाईसी और कनेक्शन बंद होने का डर: अपराधी खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर कॉल करते हैं. वे KYC अपडेट न होने पर कनेक्शन कटने या सब्सिडी रुकने का डर दिखाकर ओटीपी और यूपीआई पिन मांग लेते हैं.
  • फर्जी SMS और WhatsApp लिंक: आपकी सब्सिडी होल्ड पर है, तुरंत अपडेट करें जैसे मैसेज भेजकर फिशिंग लिंक्स पर क्लिक करवाया जाता है. इससे मोबाइल का डेटा हैक हो जाता है.
  • घातक स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स: मदद के नाम पर अपराधी AnyDesk या TeamViewer जैसे ऐप डाउनलोड करवाते हैं. जिससे आपके फोन का पूरा कंट्रोल उनके पास चला जाता है.
  • QR कोड का मायाजाल: पेमेंट के नाम पर QR कोड स्कैन कराया जाता है. याद रखें, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी QR कोड या PIN की जरूरत नहीं होती.

यह हैं साइबर सुरक्षा के पांच चक्र

  • आधिकारिक प्लेटफॉर्म ही चुनें: हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, आधिकारिक एप या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से IVRS का ही उपयोग करें.
  • जल्दबाजी में निर्णय न लें: यदि कोई आपको तुरंत कार्रवाई के लिए डराता है, तो समझ जाएं कि वह ठग हो सकता है. अपराधी आपको सोचने का समय नहीं देना चाहते.
  • गोपनीयता बनाए रखें: बैंक डिटेल्स, आधार नंबर या OTP किसी को न दें. कोई भी असली गैस कंपनी फोन पर आपसे यह जानकारी नहीं मांगती.
  • स्क्रीन शेयरिंग से दूरी: किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने फोन में कंट्रोल देने वाले ऐप्स कभी इंस्टॉल न करें.
  • पेमेंट की पुष्टि करें: Google Pay या PhonePe जैसे एप पर भुगतान करते समय नाम और विवरण को दो बार चेक करें.

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ठगी का शिकार होने पर दर्ज करवाएं शिकायत: इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे बिना समय गंवाए निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर सूचना देनी चाहिए. इसके अलावा पीड़ित तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या विशेष साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 / 9257510100 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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