वाहन चालक हो जाएं सावधान, ऑनलाइन चालान जमा करने की जगह कहीं खाली न हो जाए बैंक अकाउंट!

साइबर अपराधी अब वाहन चालान जमा करने का झांसा देकर लोगों से ठगी को अंजाम दे रहे हैं.

Cyber fraud to people by sending fake traffic challan in Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 29, 2025 at 11:33 PM IST

3 Min Read
रांचीः साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का एक और नया तरीका ईजाद कर लिया है. साइबर अपराधी वाहन चालकों को फर्जी चालान भेजकर ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए वाहन चालकों के नंबरों पर मैसेज भेज कर ठगी का प्रयास किया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला

साइबर अपराधी हर दिन ठगी का नया तरीका खोज रहे है. अब इसी क्रम में ट्रैफिक चालान को उन्होंने नया तरीका ईजाद किया है. इसमें साइबर अपराधियों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उनका चालान बकाया है और उसे जल्द जमा करना अनिवार्य है. पैसे जमा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द या गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की चेतावनी दी जा रही है. मोबाइल नंबर पर भेजे जा रहे मैसेज में एक लिंक भी भेजा जा रहा है. रांची ट्रैफिक विभाग को इस तरह की दर्जनों शिकायतें मिली हैं. ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे नंबरों को साइबर थाना को उपलब्ध कराया है और संबंधित अपराधियों का पता लगाकर कार्रवाई करने को कहा है.

झांसे में न आए, शिकायत दर्ज करें

इस मामले को लेकर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने लोगों से अपील की है कि इस तरह का चालान-मैसेज ट्रैफिक विभाग की तरफ से किसी को नहीं भेजा गया है. इसलिए कोई भी अपराधियों के झांसे में नहीं आए. इस तरह का मैसेज आने पर ट्रैफिक कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज कराएं.

Cyber fraud to people by sending fake traffic challan in Ranchi
फर्जी चालान का मैसेज (ETV Bharat)

मैसेज के जरिये डराया जा रहा

साइबर अपराधी मैसेज में यह भी दावा कर रहे हैं कि यदि चालान की राशि समय पर जमा नहीं की गई, तो आरएस वारंट जारी किया जाएगा. जो कि गिरफ्तारी की वजह बन सकता है. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पेंडिंग चालान के कारण लाइसेंस रद्द हो सकता है.

निजी नंबर पर भेजे जा रहे फर्जी मैसेज

इन फर्जी संदेशों का मुख्य उद्देश्य लोगों को डराना और उन्हें अपनी गलतफहमी में डालकर पैसा वसूलना है. साइबर अपराधी किसी भी व्यक्ति के निजी मोबाइल नंबर पर यह मैसेज भेज रहे हैं और कभी-कभी तो दर्जनों लोगों को एक ही साथ भेज दिए जाते हैं.

ये सावधानी बरतनी जरूरी

अगर कोई अजनबी नंबर या अनधिकृत स्रोत से आपको इस तरह के मैसेज मिलते हैं, तो सावधान रहें. अक्सर ऐसे मैसेज में एक लिंक दिया जाता है, जो चालान या भुगतान की जानकारी मांगता है. इस लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह एक फिशिंग साइट हो सकती है. चालान या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइट या अधिकृत हेल्पलाइन से संपर्क करें. यदि आपको इस तरह के धोखाधड़ी वाले मैसेज मिलते हैं, तो उसे तुरंत साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करें.

साइबर सुरक्षा के उपाय

इंटरनेट पर धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसलिए, हमेशा किसी भी अजनबी संदेश से बचने की कोशिश करें और ध्यान रखें कि कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी व्यक्तिगत जानकारी सीधे संदेशों के माध्यम से नहीं मांगती. यदि आपको संदेह हो, तो अपने फोन में दो-चरणीय प्रमाणीकरण सक्षम करें ताकि आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहे.

