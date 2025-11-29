ETV Bharat / state

वाहन चालक हो जाएं सावधान, ऑनलाइन चालान जमा करने की जगह कहीं खाली न हो जाए बैंक अकाउंट!

रांचीः साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का एक और नया तरीका ईजाद कर लिया है. साइबर अपराधी वाहन चालकों को फर्जी चालान भेजकर ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए वाहन चालकों के नंबरों पर मैसेज भेज कर ठगी का प्रयास किया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला

साइबर अपराधी हर दिन ठगी का नया तरीका खोज रहे है. अब इसी क्रम में ट्रैफिक चालान को उन्होंने नया तरीका ईजाद किया है. इसमें साइबर अपराधियों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उनका चालान बकाया है और उसे जल्द जमा करना अनिवार्य है. पैसे जमा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द या गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की चेतावनी दी जा रही है. मोबाइल नंबर पर भेजे जा रहे मैसेज में एक लिंक भी भेजा जा रहा है. रांची ट्रैफिक विभाग को इस तरह की दर्जनों शिकायतें मिली हैं. ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे नंबरों को साइबर थाना को उपलब्ध कराया है और संबंधित अपराधियों का पता लगाकर कार्रवाई करने को कहा है.

झांसे में न आए, शिकायत दर्ज करें

इस मामले को लेकर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने लोगों से अपील की है कि इस तरह का चालान-मैसेज ट्रैफिक विभाग की तरफ से किसी को नहीं भेजा गया है. इसलिए कोई भी अपराधियों के झांसे में नहीं आए. इस तरह का मैसेज आने पर ट्रैफिक कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज कराएं.

फर्जी चालान का मैसेज (ETV Bharat)

मैसेज के जरिये डराया जा रहा

साइबर अपराधी मैसेज में यह भी दावा कर रहे हैं कि यदि चालान की राशि समय पर जमा नहीं की गई, तो आरएस वारंट जारी किया जाएगा. जो कि गिरफ्तारी की वजह बन सकता है. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पेंडिंग चालान के कारण लाइसेंस रद्द हो सकता है.