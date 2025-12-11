ETV Bharat / state

फर्जी चालान-पेमेंट गेटवे से साइबर फ्रॉड, SMS में आए लिंक पर क्लिक करना पड़ सकता है भारी

जयपुर : बदलते तकनीक के दौर में लोगों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भरता बढ़ी है. इसके चलते साइबर ठगों ने भी फ्रॉड के नए-नए तरीके निकाल लिए हैं. साइबर अपराधी कमोबेश हर दिन ठगी की नई-नई तरकीब निकाल रहे हैं. आजकल साइबर अपराधी फर्जी चालान का मैसेज भेजकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक नया तरीका अपनाया है. इसके साथ ही पुलिस इस तरह की तरकीबों पर अंकुश लगाने के लगातार प्रयास कर रही है. एडीजी (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने बताया कि अपराधी वाहन चालकों को गैर-सरकारी नंबरों से यातायात उल्लंघन (ट्रैफिक चालान) का फर्जी मैसेज भेज रहे हैं.

तत्काल भुगतान का बनाते हैं दबाव : एडीजी सिंह ने बताया कि ऐसे मैसेज में साइबर अपराधी तत्काल भुगतान का दबाव बनाते हैं. इसके लिए 'Reminder: Outstanding traffic violation fine. Pay immediately to prevent extra penalties or further legal action' जैसे मैसेज आते हैं. इस एसएमएस में एक फर्जी लिंक दिया जाता है. जैसे ही कोई व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करके भुगतान करने की कोशिश करता है. उसके बैंक खाते से रकम ट्रांसफर करने का प्रयास किया जाता है.

फर्जी वेबसाइटों की पहचान: डोमेन में छिपा है धोखा : आमजन को इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम विंग ने फर्जी वेबसाइट की पहचान के तरीके बताए हैं. आमतौर पर नकली वेबसाइट का निर्माण सरकारी वेबसाइटों से मिलते-जुलते डोमेन नामों से किया जाता है (जैसे: gov.in की जगह govt.in या nic.in की जगह inc.in), जबकि सरकारी वेबसाइट आमतौर पर .gov.in, .nic.in, या .org.in डोमेन पर होती हैं. इसके साथ ही स्क्रीन पर अचानक पेमेंट या किसी स्कीम का लाभ पाने के लिए क्लिक करने का संदेश आना भी इनके फर्जी होने की मुख्य निशानी है.