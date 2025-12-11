फर्जी चालान-पेमेंट गेटवे से साइबर फ्रॉड, SMS में आए लिंक पर क्लिक करना पड़ सकता है भारी

फर्जी चालान-पेमेंट गेटवे से साइबर फ्रॉड, SMS में आए लिंक पर क्लिक करना पड़ सकता है भारी
आमजन को आगाह करने के लिए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने जारी की एडवाइजरी.
Published : December 11, 2025 at 11:51 AM IST
जयपुर : बदलते तकनीक के दौर में लोगों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भरता बढ़ी है. इसके चलते साइबर ठगों ने भी फ्रॉड के नए-नए तरीके निकाल लिए हैं. साइबर अपराधी कमोबेश हर दिन ठगी की नई-नई तरकीब निकाल रहे हैं. आजकल साइबर अपराधी फर्जी चालान का मैसेज भेजकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक नया तरीका अपनाया है. इसके साथ ही पुलिस इस तरह की तरकीबों पर अंकुश लगाने के लगातार प्रयास कर रही है. एडीजी (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने बताया कि अपराधी वाहन चालकों को गैर-सरकारी नंबरों से यातायात उल्लंघन (ट्रैफिक चालान) का फर्जी मैसेज भेज रहे हैं.
तत्काल भुगतान का बनाते हैं दबाव : एडीजी सिंह ने बताया कि ऐसे मैसेज में साइबर अपराधी तत्काल भुगतान का दबाव बनाते हैं. इसके लिए 'Reminder: Outstanding traffic violation fine. Pay immediately to prevent extra penalties or further legal action' जैसे मैसेज आते हैं. इस एसएमएस में एक फर्जी लिंक दिया जाता है. जैसे ही कोई व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करके भुगतान करने की कोशिश करता है. उसके बैंक खाते से रकम ट्रांसफर करने का प्रयास किया जाता है.
फर्जी वेबसाइटों की पहचान: डोमेन में छिपा है धोखा : आमजन को इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम विंग ने फर्जी वेबसाइट की पहचान के तरीके बताए हैं. आमतौर पर नकली वेबसाइट का निर्माण सरकारी वेबसाइटों से मिलते-जुलते डोमेन नामों से किया जाता है (जैसे: gov.in की जगह govt.in या nic.in की जगह inc.in), जबकि सरकारी वेबसाइट आमतौर पर .gov.in, .nic.in, या .org.in डोमेन पर होती हैं. इसके साथ ही स्क्रीन पर अचानक पेमेंट या किसी स्कीम का लाभ पाने के लिए क्लिक करने का संदेश आना भी इनके फर्जी होने की मुख्य निशानी है.
अनजान नंबर से आए लिंक से बचें, जानकारी न दें : पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम विंग ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी अनजान नंबर से आए एसएमएस के लिंक पर क्लिक न करें. किसी भी स्थिति में अपना बैंकिंग पासवर्ड, ओटीपी या अन्य व्यक्तिगत जानकारी किसी से भी साझा न करें और न ही ऐसे संदेशों में दिए गए अनजान नंबरों पर कॉल करें. साइबर जागरूकता ही इस धोखाधड़ी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है.
ठगी होने पर तत्काल करें रिपोर्ट : एडीजी सिंह का कहना है कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर या कोई संदिग्ध मैसेज मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें. धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर हेल्प डेस्क नम्बर 9256001930 और 9257510100 पर संपर्क करना चाहिए. इसके साथ ही पीड़ित साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in या अपने निकटतम पुलिस स्टेशन और साइबर पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.