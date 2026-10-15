Special: व्हाट्सएप पर चालान का मैसेज आए तो रहें सावधान, एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक खाता
ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी का खतरा बढ़ रहा है. व्हाट्सएप के जरिए लोगों को शिकार बनाया जा रहा है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 6:59 PM IST
रांची: शहर में वाहन चालकों को ट्रैफिक चालान के नाम पर साइबर ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है. लोगों के व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि उनकी गाड़ी का चालान लंबित है और एक निश्चित राशि का भुगतान करना है. मैसेज में भुगतान के लिए लिंक भी दिया जा रहा है. ऐसे लिंक के जरिए लोगों को ठगी के जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है.
व्हाट्सएप पर नहीं भेजा जाता चालान का मैसेज
रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में भी ऐसे मामले आए हैं, जिनमें लोगों को WhatsApp पर चालान लंबित होने की जानकारी देकर भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित चालान के संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना मैसेज के माध्यम से भेजी जाती है, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नहीं. ऐसे में यदि किसी वाहन मालिक को WhatsApp पर यह सूचना मिलती है कि उसकी गाड़ी का चालान लंबित है और उसे तत्काल भुगतान करना है, तो उसे सावधान हो जाना चाहिए. केवल मैसेज में दी गई जानकारी के आधार पर न तो भुगतान करें और न ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक करें.
तरह-तरह के दावे कर रहे हैं साइबर अपराधी
राजधानी रांची में एक दर्जन से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप पर चालान भेजे गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि अगर आप जल्द चालान जमा नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी. व्हाट्सएप पर ही चालान जमा करने के लिए लिंक भी भेजा जा रहा है. ठगी में कामयाब होने के लिए साइबर अपराधी लोगों को जल्दबाजी में भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं.
वे मैसेज में चालान की राशि और भुगतान की समयसीमा जैसी जानकारी देकर लोगों के मन में डर पैदा करते हैं. कुछ लोग जुर्माने से बचने के लिए बिना जांच किए ही लिंक खोल लेते हैं. यही लापरवाही साइबर ठगी का कारण बन रही है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि WhatsApp पर आए किसी भी चालान संबंधी मैसेज पर भरोसा करके भुगतान न करें. पहले सरकारी माध्यम से चालान की जानकारी की पुष्टि करें.
लिंक के पीछे छिपा है APK फाइल का जाल
ट्रैफिक एसपी के अनुसार, लोगों की ओर से दिखाए गए कुछ WhatsApp मैसेज को देखने पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि उनमें चालान की संख्या और जुर्माने की राशि का अनुमान लगाकर जानकारी भेजी जा रही है. उदाहरण के तौर पर, किसी वाहन मालिक को मैसेज भेजा जाता है कि उसकी गाड़ी के पांच चालान लंबित हैं और उसे छह हजार रुपये का भुगतान करना है.
ऐसे मैसेज में दिए गए लिंक के जरिए लोगों को संदिग्ध वेबसाइट पर ले जाने या APK फाइल डाउनलोड कराने की कोशिश की जा रही है. APK एंड्रॉयड मोबाइल में एप इंस्टॉल करने वाली फाइल होती है. यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराधियों के भेजे गए लिंक से संदिग्ध एप डाउनलोड कर लेता है, तो उसके मोबाइल की सुरक्षा और निजी जानकारी खतरे में पड़ जाती है. कुछ मामलों में ऐसे एप के जरिए बैंकिंग से जुड़ी जानकारी हासिल करने या मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने का जोखिम भी है. इसलिए वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि चालान की जानकारी के नाम पर भेजी गई किसी भी अनजान APK फाइल को डाउनलोड न करें. किसी अनजान लिंक पर बैंकिंग जानकारी, ओटीपी या अन्य गोपनीय विवरण भी साझा न करें.
सही चालान की जानकारी कैसे प्राप्त करें?
ट्रैफिक पुलिस ने चालान की जांच के लिए दो आधिकारिक रास्ते बताए हैं. पहला, वाहन मालिक सरकारी NextGen ई-चालान वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन का नंबर और मांगी गई जानकारी दर्ज करके लंबित चालान की स्थिति देख सकते हैं. यदि वेबसाइट पर जानकारी देखने में किसी तरह की परेशानी हो रही है या चालान को लेकर कोई संदेह है, तो वाहन मालिक रांची के कचहरी चौक स्थित ट्रैफिक एसपी के कंट्रोल रूम में पहुंच सकते हैं.
वहां अपने वाहन का नंबर बताकर लंबित चालान की जानकारी की जांच और उसका सत्यापन करा सकते हैं. पुलिस का कहना है कि चालान के संबंध में किसी भी तरह का संदेह होने पर आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से पुष्टि करना ही सुरक्षित तरीका है. WhatsApp पर मिले मैसेज को सरकारी सूचना मानकर भुगतान करना जोखिम भरा हो सकता है.
साइबर अपराधियों तक कैसे पहुंच रही सही जानकारी
इस मामले में एक अहम सवाल यह भी है कि साइबर अपराधियों को वाहन चालकों के लंबित चालान से संबंधित जानकारी कहां से मिल रही है. ट्रैफिक एसपी ने बताया कि शुरुआती तौर पर कुछ मैसेज में जानकारी अनुमान के आधार पर तैयार की गई प्रतीत हुई. हालांकि, कुछ मामलों में लोगों को चालान से जुड़ी सटीक जानकारी मिलने की बात भी सामने आई है.
ऐसे मामलों की जांच की जा रही है कि वाहन मालिकों से संबंधित जानकारी किस स्रोत से बाहर पहुंच रही है और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को उसके वाहन के वास्तविक लंबित चालान की जानकारी देकर फर्जी भुगतान लिंक भेजा जा रहा है, तो यह जांच का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है.
लंबित चालान का फायदा उठा रहे साइबर अपराधी
बता दें कि केवल राजधानी रांची में ट्रैफिक चालान के करोड़ों रुपए बकाया है. इसी बात का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं. साइबर अपराधी चालान को लेकर लोगों के मन में खौफ पैदा कर रहे हैं, ताकि उनसे ठगी की जा सके.
नहीं चुकाने पर अटक सकते हैं वाहन के जरूरी काम
ट्रैफिक एसपी ने वाहन चालकों को लंबित चालान का भुगतान करने की भी सलाह दी है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के वाहन पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का जुर्माना बकाया है, उन्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उन्होंने बताया कि लंबित चालान का असर वाहन से जुड़े जरूरी कागजी कामों पर पड़ सकता है.
उदाहरण के तौर पर, वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (आरसी) से संबंधित कुछ कार्यों और वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया में लंबित चालान बाधा बन सकते हैं. इसलिए वाहन मालिकों को अपने चालान की स्थिति जांचकर नियमानुसार भुगतान करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सख्ती की संभावना
लंबित ट्रैफिक चालानों की बड़ी संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को ट्रैफिक ट्रैफिक एसपी ने स्वागतयोग्य कदम बताया. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस संबंध में आगे सख्त निर्देश आ सकते हैं और लंबित चालान की वसूली के लिए प्रशासन तथा प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए जा सकते हैं. भविष्य में नियमों के तहत बकाया चालान वाले वाहनों के खिलाफ जब्ती जैसी कार्रवाई की स्थिति भी बन सकती है. हालांकि, ऐसी कार्रवाई के संबंध में अंतिम स्थिति संबंधित आदेशों और लागू नियमों पर निर्भर करेगी.
ट्रैफिक एसपी ने वाहन मालिकों से अपील की कि वे चालान के मामले को अंतिम समय तक न टालें. पहले आधिकारिक माध्यम से बकाया राशि की पुष्टि करें और यदि चालान सही है, तो उसका भुगतान कर दें. इससे भविष्य में वाहन के कागजी कामों में परेशानी और संभावित कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि चालान के नाम पर आने वाले किसी भी संदिग्ध WhatsApp मैसेज के झांसे में न आएं. पहले जांच करें, फिर भुगतान करें. थोड़ी-सी सावधानी साइबर ठगी से बचा सकती है.
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