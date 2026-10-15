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Special: व्हाट्सएप पर चालान का मैसेज आए तो रहें सावधान, एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक खाता

रांची: शहर में वाहन चालकों को ट्रैफिक चालान के नाम पर साइबर ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है. लोगों के व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि उनकी गाड़ी का चालान लंबित है और एक निश्चित राशि का भुगतान करना है. मैसेज में भुगतान के लिए लिंक भी दिया जा रहा है. ऐसे लिंक के जरिए लोगों को ठगी के जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है.

रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में भी ऐसे मामले आए हैं, जिनमें लोगों को WhatsApp पर चालान लंबित होने की जानकारी देकर भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित चालान के संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना मैसेज के माध्यम से भेजी जाती है, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नहीं. ऐसे में यदि किसी वाहन मालिक को WhatsApp पर यह सूचना मिलती है कि उसकी गाड़ी का चालान लंबित है और उसे तत्काल भुगतान करना है, तो उसे सावधान हो जाना चाहिए. केवल मैसेज में दी गई जानकारी के आधार पर न तो भुगतान करें और न ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक करें.

ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी (ETV BHARAT)

तरह-तरह के दावे कर रहे हैं साइबर अपराधी

राजधानी रांची में एक दर्जन से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप पर चालान भेजे गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि अगर आप जल्द चालान जमा नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी. व्हाट्सएप पर ही चालान जमा करने के लिए लिंक भी भेजा जा रहा है. ठगी में कामयाब होने के लिए साइबर अपराधी लोगों को जल्दबाजी में भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं.

वे मैसेज में चालान की राशि और भुगतान की समयसीमा जैसी जानकारी देकर लोगों के मन में डर पैदा करते हैं. कुछ लोग जुर्माने से बचने के लिए बिना जांच किए ही लिंक खोल लेते हैं. यही लापरवाही साइबर ठगी का कारण बन रही है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि WhatsApp पर आए किसी भी चालान संबंधी मैसेज पर भरोसा करके भुगतान न करें. पहले सरकारी माध्यम से चालान की जानकारी की पुष्टि करें.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

लिंक के पीछे छिपा है APK फाइल का जाल

ट्रैफिक एसपी के अनुसार, लोगों की ओर से दिखाए गए कुछ WhatsApp मैसेज को देखने पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि उनमें चालान की संख्या और जुर्माने की राशि का अनुमान लगाकर जानकारी भेजी जा रही है. उदाहरण के तौर पर, किसी वाहन मालिक को मैसेज भेजा जाता है कि उसकी गाड़ी के पांच चालान लंबित हैं और उसे छह हजार रुपये का भुगतान करना है.

ऐसे मैसेज में दिए गए लिंक के जरिए लोगों को संदिग्ध वेबसाइट पर ले जाने या APK फाइल डाउनलोड कराने की कोशिश की जा रही है. APK एंड्रॉयड मोबाइल में एप इंस्टॉल करने वाली फाइल होती है. यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराधियों के भेजे गए लिंक से संदिग्ध एप डाउनलोड कर लेता है, तो उसके मोबाइल की सुरक्षा और निजी जानकारी खतरे में पड़ जाती है. कुछ मामलों में ऐसे एप के जरिए बैंकिंग से जुड़ी जानकारी हासिल करने या मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने का जोखिम भी है. इसलिए वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि चालान की जानकारी के नाम पर भेजी गई किसी भी अनजान APK फाइल को डाउनलोड न करें. किसी अनजान लिंक पर बैंकिंग जानकारी, ओटीपी या अन्य गोपनीय विवरण भी साझा न करें.

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सही चालान की जानकारी कैसे प्राप्त करें?

ट्रैफिक पुलिस ने चालान की जांच के लिए दो आधिकारिक रास्ते बताए हैं. पहला, वाहन मालिक सरकारी NextGen ई-चालान वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन का नंबर और मांगी गई जानकारी दर्ज करके लंबित चालान की स्थिति देख सकते हैं. यदि वेबसाइट पर जानकारी देखने में किसी तरह की परेशानी हो रही है या चालान को लेकर कोई संदेह है, तो वाहन मालिक रांची के कचहरी चौक स्थित ट्रैफिक एसपी के कंट्रोल रूम में पहुंच सकते हैं.

वहां अपने वाहन का नंबर बताकर लंबित चालान की जानकारी की जांच और उसका सत्यापन करा सकते हैं. पुलिस का कहना है कि चालान के संबंध में किसी भी तरह का संदेह होने पर आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से पुष्टि करना ही सुरक्षित तरीका है. WhatsApp पर मिले मैसेज को सरकारी सूचना मानकर भुगतान करना जोखिम भरा हो सकता है.

साइबर अपराधियों तक कैसे पहुंच रही सही जानकारी