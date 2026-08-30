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कार के ई-चालान का डर दिखाकर रिटायर्ड डॉक्टर से 10 लाख रुपए की ठगी, OTP देते ही अकाउंट खाली

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी कार्यालय, जयपुर. ( सोर्स- ईटीवी भारत, जयपुर. )

जयपुर : यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के अब ई-चालान काटे जा रहे हैं. साइबर अपराधियों ने अब ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया है. ऐसे ही एक मामले में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड डॉक्टर को निशाना बनाकर दस लाख रुपए की चपत लगा दी. डॉक्टर ने साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दी. इसके बाद श्याम नगर थाने में साइबर ठगी को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. श्याम नगर थानाधिकारी हरिसिंह दूधवाल ने बताया कि सवाई मानसिंह अस्पताल के रिटायर्ड डॉक्टर की रिपोर्ट पर साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें जांच जारी है. कोर्ट में पेनल्टी बढ़ने का कहकर डराया : पुलिस को दी रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें मैसेज किया और कार की एक हजार रुपए की ई चालान होने की जानकारी दी गई. इस मैसेज में चालान की रकम तत्काल जमा करवाने का दबाव बनाया गया और बताया कि समय पर रकम जमा नहीं करवाने पर मामला कोर्ट में जाएगा और पेनल्टी बढ़कर दस हजार रुपए हो जाएगी. डॉक्टर के मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए एक लिंक आया. इस पर क्लिक करने के बाद प्रक्रिया पूरी करने के बहाने ओटीपी मांगा गया. पढे़ं. Special: ई-चालान के नाम पर फिशिंग लिंक भेजकर हो रही ठगी, लीक डेटा से बनाते हैं शिकार