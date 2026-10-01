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दिल्ली के नारायणा में साइबर ठगी के रैकेट का भंडाफोड़, 7 लोग गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को Apple/iOS टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बताकर अमेरिकी नागरिकों को कॉल करते थे.

साइबर ठगी के रैकेट का भंडाफोड़
साइबर ठगी के रैकेट का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2026 at 8:16 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. वेस्ट जिला पुलिस की AATS टीम ने नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे कथित फर्जी Apple और iOS टेक-सपोर्ट कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कॉल सेंटर के मालिक और उसके पार्टनर समेत कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आरोप है कि ये लोग अमेरिका के नागरिकों को फर्जी टेक-सपोर्ट कॉल कर डराते थे और फिर गिफ्ट कार्ड के जरिए ठगी करते थे.

पुलिस के मुताबिक, 25 सितंबर को SI गजेंद्र माथुर को नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 स्थित B-68/1B में “Veptra” नाम से चल रहे संदिग्ध कॉल सेंटर की सूचना मिली थी. इसके बाद AATS/वेस्ट की टीम ने छापा मारकर सात आरोपियों को पकड़ा. मौके पर आरोपी लैपटॉप और हेडफोन के जरिए अमेरिका में लोगों से बातचीत करते मिले.

जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को Apple/iOS टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बताकर अमेरिकी नागरिकों को कॉल करते थे. उन्हें बताया जाता था कि उनके डिवाइस में वायरस, मालवेयर या आपत्तिजनक कंटेंट मिला है और तत्काल तकनीकी मदद की जरूरत है. इसके बाद समस्या ठीक करने के नाम पर पीड़ितों से गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए कहा जाता था. गिफ्ट कार्ड के कोड आरोपियों द्वारा हासिल किए जाते थे. पुलिस ने मौके से 5 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, 2 राउटर, 6 हेडफोन, 10 क्रेडिट/डेबिट कार्ड, 5 चेक बुक और एक Audi A3 कार बरामद की है. लैपटॉप में Eyebeam, UltraViewer और AnyDesk जैसे सॉफ्टवेयर तथा अमेरिका के नंबरों की कॉल हिस्ट्री भी मिली है.

इस मामले में थाना नारायणा में मामला दर्ज की गई है. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. टोल-फ्री नंबर कहां से मिले, कितने लोगों को कॉल किया गया, गिफ्ट कार्ड के लेन-देन और पैसों के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका का भी पता लगा रही है.

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