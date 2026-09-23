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फर्मों के कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में जमा करवा रहे साइबर ठगी की रकम, लालच ऐसा कि व्यवसायी भी फंस रहे

गिरोह के लोगों के कहने पर खुलवाया कॉर्पोरेट अकाउंट: पुलिस की जांच में सामने आया कि साइबर ठगी गिरोह को बैंक खाते मुहैया करवाने वाले गिरोह से जुड़े लोगों के कहने पर ही उसने अपनी फर्म के नाम से बैंक खाता खुलवाया. वह 21 अगस्त, 2026 को पश्चिम बंगाल के दीघा गया. जहां उसकी मुलाकात एक संदिग्ध शख्स से हुई. पूछताछ में विश्वजीत ने कबूल किया कि उसने अपने बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर और इंटरनेट बैंकिंग की आईडी–पासवर्ड भी उस शख्स को दे दिए. वहां उसे बताया गया कि उसके खाते में कंपनी की रकम जमा होगी और रकम को दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के बदले उसे पांच फीसदी कमीशन मिलेगा.

फर्म के बैंक खाते में जमा हुए ठगी के दो करोड़ रुपए: उन्होंने बताया कि आरोपी विश्वजीत केंदूझर (ओडिशा) का निवासी है और SSGC इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर है. उसने एक महीने पहले आईसीआईसीआई बैंक में अपनी फर्म का कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाया था. साइबर ठगी करने वाले गिरोह ने सब्सिडी, टैक्स छूट और एमएसएमई लोन दिलवाने के बहाने उसके बैंक खाते का कंट्रोल अपने हाथ में लिया. उसके बैंक खाते में साइबर ठगी के दो करोड़ रुपए जमा हुए. इस बैंक खाते से यह रकम छोटे-छोटे टुकड़ों में अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर की गई. इसके बदले उसे पांच फीसदी कमीशन दिया जाता.

ओडिशा से गिरफ्तार आरोपी, पूछताछ में हुआ खुलासा: सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर के थानाधिकारी गजेंद्र शर्मा (आरपीएस) ने बताया कि 6.80 करोड़ रुपए के बॉस स्कैम से जुड़े मामले की जांच में भूमिका सामने आने पर ओडिशा के भुवनेश्वर से विश्वजीत पृष्ठि को गिरफ्तार किया गया है. साइबर ठगी की कुल रकम 6.80 करोड़ रुपए में से दो करोड़ रुपए उसके खाते में ट्रांसफर हुए थे. इसके बाद उसके खाते से इस रकम को छोटे-छोटे टुकड़ों में अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया. इसके बाद यह रकम अलग-अलग माध्यमों से नकद निकासी की गई. बॉस स्कैम से जुड़े इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

जयपुर: साइबर ठगी की काली कमाई ट्रांसफर करने के लिए साइबर अपराधी फर्मों के कॉर्पोरेट और करंट अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके लिए बाकायदा एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है. जो फर्मों से जुड़े लोगों को सब्सिडी, टैक्स छूट और एमएसएमई लोन दिलाने का झांसा देकर फंसाते हैं. एक बार जब अकाउंट होल्डर उनके चंगुल में फंस जाता है, तो साइबर ठगी गिरोह से जुड़े लोग उसे कमीशन देकर बैंक अकाउंट की डिटेल और उसके नाम की मोबाइल सिम अपने पास रख लेते हैं. इसके बाद बैंक अकाउंट वे खुद ऑपरेट करते हैं. सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज 6.80 करोड़ रुपए के बॉस स्कैम और जीएसआई के एडीजी को डिजिटल अरेस्ट कर 2.12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामलों की पड़ताल में सामने आया है कि फर्मों के नाम खुलवाए गए कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के इंटरनेट बैंकिंग के यूजर आईडी और पासवर्ड साइबर ठगी करने वाले गिरोह के लोग अपने पास रखते हैं और वे ही बैंक खातों से रकम इधर-उधर कर मनी लेयरिंग करते हैं. जिससे रकम की आवाजाही को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है.

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छोटी रकम कई बैंक खातों में करवाते हैं जमा: इस मामले की जांच के दौरान सामने आया कि म्यूल अकाउंट में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करवाने के बाद एटीएम, चेक, यूपीआई, क्यूआर कोड, सीडीएम और अन्य बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर करके मनी लेयरिंग की जाती है. इसके बाद अलग-अलग माध्यमों से कैश विड्रो किया जाता है. इस रकम को कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए बैंक खातों में जमा करवाने के बाद क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी की जाती है. पुलिस आरोपी के बैंक खाते, सिम और इंटरनेट बैंकिंग के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. पुलिस वाट्सएप रिकॉर्ड, सीडीआर, सीएएफ आईडी और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की मनी ट्रेल का तकनीकी विश्लेषण भी कर रही है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, जिसके खाते में जमा हुए दो करोड़ रुपए (ETV Bharat Jaipur)

2.12 करोड़ की ठगी के मामले में तीन पकड़े: वहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिटायर्ड एडीजी को डिजिटल अरेस्ट कर 2.12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में भी पुलिस ने पिछले दिनों तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनकी साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने में भूमिका सामने आई है. परिवादी ने दो बैंक खातों में 2.12 करोड़ रुपए जमा करवाए. बैंक खातों के तकनीकी विश्लेषण में तीन आरोपियों की भूमिका सामने आने पर महाराष्ट्र के नासिक और पुणे से उनकी गिरफ्तारी की गई. पुलिस ने उनके बैंक खातों का तकनीकी विश्लेषण करवाया, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. दो बैंक खातों की जांच में रोहित रेवण कटकधोंड, अंबादास कालू जाधव और जगन्नाथ पवार की भूमिका सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया.

जांच में आया सामने. (ETV Bharat GFX)

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ठगों ने कमीशन के लालच में व्यवसायी को फंसाया: जांच में सामने आया कि साइबर ठगी की रकम अपने बैंक खाते में जमा करवाने वाला रोहित रेवण कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री का व्यवसाय करता है. उसकी AGROJI PLATFORMS PVT. LTD. और BESTAGRO PROJECTS PRIVATE LIMITED के नाम से फर्म है. पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास एक कॉल आया था. कॉल करने वाले शख्स ने राइस के ऑर्डर, 100% एडवांस इंटरनेशनल पेमेंट और कमीशन देने का लालच देकर उसके बैंक खाते का उपयोग करने को कहा. कॉल करने वाले शख्स ने उसे मुंबई बुलाया.

मुंबई में ली बैंक खाते की डिटेल और सिम: पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि मुंबई में देवा नाम के शख्स ने उससे उसके बैंक खातों की नेट बैंकिंग आईडी-पासवर्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड ले लिए. पूछताछ में सामने आया है कि देवा और उसके साथियों ने 13 अगस्त को बैंक खातों से कई लेन-देन भी किए. उन्होंने बैंक खातों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड बदल दिए और उसे वहां से भेज दिया. इसके बाद उसका अपने बैंक खाते और ईमेल का कोई एक्सेस नहीं रहा. आरोपी ने इस बात से भी अनभिज्ञता जताई है कि उसके बैंक खाते से कितनी रकम आई और निकली गई.

साइबर क्राइम पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी (ETV Bharat Jaipur)

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बैंक में कंपनी के नाम से खुलवाया अकाउंट: जांच में सामने आया कि अंबादास कालू जाधव और अमोल पवार परिचित हैं. शेयर मार्केट में निवेश व बड़े बैंक ट्रांजेक्शन से फायदे की बात सुनकर दोनों इस साजिश में शामिल हुए. आमोल ने ओरिएंट मेटल्स के नाम से यस बैंक, कॉलेज रोड, थत्ते नगर, नाशिक शाखा में अंबादास जाधव व आकाश को पार्टनर बनाकर बिजनेस अकाउंट खुलवाया. जिसकी किट अंबादास ने आमोल पवार को सौंप दी. जांच में सामने आया है कि 17 से 19 अगस्त तक बैंक खाते में बड़ी रकम आई और कई खातों में छोटी-छोटी रकम ट्रांसफर हुई. इन लेन-देन के संदेश अंबादास के मोबाइल पर प्राप्त हुए और उसने इसकी जानकारी अमोल पवार को दी. ट्रांजेक्शन के बदले कमीशन भी दिया गया.