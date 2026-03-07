ETV Bharat / state

अगर आप भी गूगल से नंबर लेकर करते हैं फोन तो सावधान! रुद्रपुर में ऐसे हुई बैंक के नाम पर लाखों की ठगी

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है. ठगों ने खुद को पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर एक व्यक्ति के खाते से दो लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली. पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर से शख्स से हुई साइबर ठगी: रुद्रपुर में साइबर अपराधियों द्वारा ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, सिंह कॉलोनी गली नंबर 04, थाना रुद्रपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर निवासी कलमिन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह के साथ दो लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना हुई है. पीड़ित ने इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कुमाऊं परिक्षेत्र रुद्रपुर में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गूगल से नंबर सर्च करके किया था फोन: पीड़ित कलमिन्द्र सिंह ने अपनी तहरीर में बताया कि उनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और वह अपने मोबाइल फोन पर पीएनबी वन एप का उपयोग करते हैं. उन्होंने बताया कि 27 फरवरी और 28 फरवरी को जब उन्होंने अपने मोबाइल में पीएनबी वन एप खोलने की कोशिश की तो वह नहीं खुल पाया. इसके बाद 1 मार्च को उन्होंने गूगल पर पीएनबी कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया, जहां उन्हें नंबर मिला.

गूगल से लिया नंबर साइबर ठग का निकला: कलमिन्द्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने मोबाइल नंबर से उक्त नंबर पर कॉल किया. कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर केयर कर्मचारी बताया. पीड़ित ने उसे असली कर्मचारी समझकर अपनी समस्या बताई. इसके बाद उस व्यक्ति ने पीड़ित के व्हाट्सएप नंबर पर एक पीएनबी वन नाम की APK फाइल भेजी और उसे अपने फोन में डाउनलोड करने तथा बैंक की जानकारी भरने के लिए कहा.