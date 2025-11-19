ETV Bharat / state

लखनऊ में रिटायर्ड टीचर से 12.57 लाख की ठगी; 6 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, चार दिन में ट्रांसफर कराए रुपये

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में एक रिटायर्ड टीचर से जालसाजी का मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने खुद को एटीएस का अधिकारी बताकर पीड़ित से ठगी की. साइबर ठगों ने पाकिस्तान कनेक्शन बताकर पीड़ित को छह दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. इसके बाद 12 लाख 57 हजार रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए. ​ठगी का संदेह होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ढाई लाख रुपये फ्रीज करा दिए हैं.

इंस्पेक्टर साइबर थाना बृजेश यादव ने बताया कि मुकदमा दर्जकर लिया गया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ठगी की राशि में से ढाई लाख रुपये को फ्रीज करा दिया है. पुलिस अब अन्य खातों और यूपीआई आईडी की जांच कर रही है, ताकि बाकी रकम भी बरामद की जा सके और आरोपियों को पकड़ा जा सके.



