लखनऊ में रिटायर्ड टीचर से 12.57 लाख की ठगी; 6 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, चार दिन में ट्रांसफर कराए रुपये

लखनऊ : राजधानी में एक रिटायर्ड टीचर से जालसाजी का मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने खुद को एटीएस का अधिकारी बताकर पीड़ित से ठगी की. साइबर ठगों ने पाकिस्तान कनेक्शन बताकर पीड़ित को छह दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. इसके बाद 12 लाख 57 हजार रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए. ठगी का संदेह होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ढाई लाख रुपये फ्रीज करा दिए हैं.
इंस्पेक्टर साइबर थाना बृजेश यादव ने बताया कि मुकदमा दर्जकर लिया गया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ठगी की राशि में से ढाई लाख रुपये को फ्रीज करा दिया है. पुलिस अब अन्य खातों और यूपीआई आईडी की जांच कर रही है, ताकि बाकी रकम भी बरामद की जा सके और आरोपियों को पकड़ा जा सके.
जानकीपुरम निवासी रिटायर्ड टीचर गया प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्हें 7 नवंबर को एक कॉल आया था. कॉलर ने खुद को एटीएस का इंस्पेक्टर बताया था. कॉलर ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि उनका मोबाइल नंबर पाकिस्तान से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल पाया गया है. उसने दावा किया कि उनका नंबर पाकिस्तानी हैंडलर्स के पास है और इस मामले में उनका नाम शामिल है. जालसाज ने पीड़ित को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह उन्हें बचा सकता है. इसके लिए 'एनओसी' निकलवानी होगी, जिसके बाद ठगों ने करीब छह दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. जालसाज ने उनसे सभी बैंक खातों की जानकारी ली और परिवार या बैंक में किसी को भी कुछ न बताने की सख्त हिदायत दी.
छह दिन में ट्रांसफर हुए 12.57 लाख रुपये : पीड़ित रिटायर्ड टीचर ने अपने तीन अलग-अलग बैंक खातों से 7, 11, 12 और 13 नवंबर को कुल 12 लाख 57 हजार रुपये अलग-अलग खातों पर ट्रांसफर कर दिए. ट्रांजेक्शन के बाद जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई.
