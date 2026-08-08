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गैस कनेक्शन को लेकर आ रहा ये मैसेज तो हो जाएं सावधान! वरना एक क्लिक और पूरा अकाउंट खाली

गाजियाबाद में गैस कनेक्शन के नाम पर 8 लाख की साइबर ठगी, व्हाट्सएप पर भेजी थी APK फाइल, इंस्टॉल करते ही खाता हो गया खाली.

साइबर ठगी
साइबर ठगी (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 4:33 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में गैस कनेक्शन कटने का डर दिखाकर एक व्यक्ति से 8 लाख रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है. यह सनसनीखेज मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र की औरा कायमेरा सोसाइटी का है, जहां पीड़ित संजय कुमार को जालसाजों ने अपना शिकार बनाया है. घटना के दो महीने बाद, पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित संजय कुमार के मुताबिक, 24 मई 2026 को पीड़ित के मोबाइल पर गैस डिस्कनेक्शन का टेक्स्ट मैसेज आया. टेक्स्ट मैसेज में लिखा था कि गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने वाला है. अगर बिल अपडेट करना है तो दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करें. फिर टेक्स्ट मैसेज में दिए गए नंबर पर संजय ने कॉल किया. जालसाजों ने पीड़ित से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली बैलेंस जमा करते ही कनेक्शन चालू रहेगा. इस दौरान ठगों ने पीड़ित से दावा किया कि जमा किया गया पैसा सीधा उनके अकाउंट में क्रेडिट और बिल में एडजस्ट हो जाएगा.

संजय कुमार को याद नहीं था कि कितना बिल बकाया है, लेकिन कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने की परेशानी से बचने के लिए उन्होंने कॉलर द्वारा कहे अनुसार पेमेंट करने की कोशिश की. कॉलर ने बताया कि आप परेशान ना हो, हम आपको कंपनी की एप्लीकेशन भेज रहे हैं. आप उसे इंस्टॉल करके बिल आसानी से जमा कर सकते हैं. पाइपलाइन गैस प्रदान करने वाली प्रतिष्ठित कंपनी के नाम से व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजी गई.

एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद संजय कुमार ने पेमेंट करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से संबंधित डिटेल दाखिल की. इसके बाद मोबाइल फोन हैक हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया. संजय ने दिए गए नंबर पर कॉल बैक किया तो मदद करने के बहाने कॉलर ने स्क्रीन को साझा करने के लिए कहा. स्क्रीन साझा होने के बाद फोन का कंट्रोल कॉलर के पास चला गया. संजय कुछ समझ पाते इतने में उनके पास बैंक से पैसे कटने के मैसेज आने शुरू हो गए. इसी बीच उनको समझ आया कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है.

आनन-फानन में उन्होंने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए संबंधित बैंकों को कॉल किया, लेकिन तब तक बैंक खाते से तीन बार में ठग आठ लाख रुपये निकाल चुके थे. ठगों ने पहले 2 लाख, फिर 5 लाख और फिर एक लाख रुपए खाते से निकाले. एसीपी क्राइम अमित सक्सेना के मुताबिक, पीड़ित की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है उनको फ्रीज करने के लिए संबंधित बैंकों को मेल भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है.

ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरुरत

एसीपी क्राइम अमित सक्सेना के मुताबिक, किसी भी अनजान नंबर से आए मैसेज, लिंक या APK फाइल को डाउनलोड न करें. किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज की तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी साइबर पुलिस थाने में शिकायत करें. बता दें कि गैस कंपनियां कभी भी निजी नंबरों से बिल अपडेट करने या तुरंत कनेक्शन काटने की चेतावनी नहीं देतीं. किसी भी बकाया राशि की जांच हमेशा गैस एजेंसी के आधिकारिक ऐप या काउंटर पर जाकर ही करें.

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