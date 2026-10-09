ETV Bharat / state

विदेशी मुद्रा और नौकरी का झांसा देकर 22 लाख की साइबर ठगी, एक आरोपी गुरुग्राम से दबोचा

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source - Police Headquarters Jaipur )

जयपुर : विदेशी मुद्रा और विदेश में नौकरी का झांसा देकर जयपुर निवासी व्यक्ति से 22 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में राजस्थान पुलिस के सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (R4C) ने एक आरोपी को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने तीन बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने और उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया. उसके खातों में परिवादी से ठगी गई करीब 4.12 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर हुई थी. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी वसीम हुसैन को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब ठगी की रकम के लेन-देन और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

विदेशी महिला बनकर शुरू की बातचीत : घटना के अनुसार जयपुर निवासी परिवादी ने शिकायत दी कि 3 मई, 2024 को फेसबुक के माध्यम से उसकी बातचीत दिओंन मार्ले नाम की महिला से शुरू हुई. महिला ने खुद को अमेरिका का निवासी और इंग्लैंड के मैनचेस्टर स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अकाउंटेंट बताया. बातचीत के दौरान उसने परिवादी के बेटे को विदेश में नौकरी दिलाने और खुद भारत आने का भरोसा दिलाया. इसके बाद कथित महिला और उसके साथियों ने एयरपोर्ट कस्टम शुल्क, मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट, आयकर, लाउंजिंग चार्ज और विदेशी मुद्रा को भारतीय खाते में ट्रांसफर करने जैसी अलग-अलग वजह बताकर रकम मांगी. विश्वास जीतने के लिए वॉट्सएप पर फर्जी पासपोर्ट, एयर टिकट, विदेशी बैंक की रसीद, मास्टर कार्ड तथा कस्टम और आयकर विभाग से संबंधित कूटरचित दस्तावेज भेजे गए.