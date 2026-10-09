विदेशी मुद्रा और नौकरी का झांसा देकर 22 लाख की साइबर ठगी, एक आरोपी गुरुग्राम से दबोचा
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बैंक खाते साइबर अपराधियों को देने के बदले उसे 70 हजार रुपए कमीशन बताया गया था.
Published : October 9, 2026 at 6:40 PM IST
जयपुर : विदेशी मुद्रा और विदेश में नौकरी का झांसा देकर जयपुर निवासी व्यक्ति से 22 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में राजस्थान पुलिस के सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (R4C) ने एक आरोपी को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने तीन बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने और उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया. उसके खातों में परिवादी से ठगी गई करीब 4.12 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर हुई थी. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी वसीम हुसैन को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब ठगी की रकम के लेन-देन और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.
विदेशी महिला बनकर शुरू की बातचीत : घटना के अनुसार जयपुर निवासी परिवादी ने शिकायत दी कि 3 मई, 2024 को फेसबुक के माध्यम से उसकी बातचीत दिओंन मार्ले नाम की महिला से शुरू हुई. महिला ने खुद को अमेरिका का निवासी और इंग्लैंड के मैनचेस्टर स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अकाउंटेंट बताया. बातचीत के दौरान उसने परिवादी के बेटे को विदेश में नौकरी दिलाने और खुद भारत आने का भरोसा दिलाया. इसके बाद कथित महिला और उसके साथियों ने एयरपोर्ट कस्टम शुल्क, मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट, आयकर, लाउंजिंग चार्ज और विदेशी मुद्रा को भारतीय खाते में ट्रांसफर करने जैसी अलग-अलग वजह बताकर रकम मांगी. विश्वास जीतने के लिए वॉट्सएप पर फर्जी पासपोर्ट, एयर टिकट, विदेशी बैंक की रसीद, मास्टर कार्ड तथा कस्टम और आयकर विभाग से संबंधित कूटरचित दस्तावेज भेजे गए.
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सरकारी अधिकारी बनकर भी करते बात : जांच के अनुसार गिरोह के अन्य सदस्य अलग-अलग विभागों के सरकारी अधिकारी बनकर परिवादी से फोन पर बात करते थे. कभी खुद को कस्टम का अधिकारी बताते तो कभी किसी और विभाग का. इस तरह उन्होंने पीड़ित को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया और अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाते रहे. उससे कुल 22 लाख रुपए की ठगी की गई. जब परिवादी ने आगे और रकम देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने उसके घर का पता होने का हवाला देकर जान से मारने की धमकी दी और उसे भयभीत कर दोबारा रकम जमा करवाने का प्रयास किया. यह गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से विशेष रूप से बुजुर्ग और अकेले रहने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाता था.
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तीन बैंक खातों से ठगी की रकम आगे पहुंचाई : अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी वसीम हुसैन ने अपने तीन बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने और उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया. उसके खातों में परिवादी से ठगी गई करीब 4.12 लाख रुपए की राशि आई. जिसे आगे अन्य खातों में भेजा गया अथवा एटीएम के माध्यम से निकाला गया. आरोपी ने अपने चचेरे भाइयों मुर्सद हुसैन और अर्सद हुसैन के कहने पर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए तथा उनके एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और लिंक्ड मोबाइल सिम उन्हें सौंपे.
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70 हजार कमीशन के लालच में दिए बैंक खाते : उसने पूछताछ में बताया कि बैंक खाते साइबर अपराधियों को देने के बदले उसे 70 हजार रुपए कमीशन देने का लालच दिया गया था. इन खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त रकम जमा करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया गया. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गुरुग्राम में दबिश देकर पुलिस टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), वॉट्सएप चैट, बैंक खातों के स्टेटमेंट, केवाईसी दस्तावेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया. उसकी लगातार बदलती लोकेशन की निगरानी के बाद पुलिस टीम ने गुरुग्राम में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया.