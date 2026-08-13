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DIGITAL ARREST : जयपुर के रिटायर्ड जज से ढाई करोड़ की ठगी, बैंक मैनेजर की मुस्तैदी से 1.50 करोड़ डूबने से बचे

साइबर अपराधियों ने मुंबई में 50 करोड़ के अवैध लेनदेन में आरोपी बनाने का डर दिखाकर की वारदात.

पुलिस मुख्यालय
पुलिस मुख्यालय (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 12:20 PM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में रिटायर्ड जज को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी की चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. साइबर अपराधियों ने 90 साल के रिटायर्ड जज को मुंबई में 50 करोड़ के हवाला के अवैध लेनदेन में नाम आने का डर दिखाकर करीब 2.50 करोड़ रुपए ठग लिए. इसके बाद साइबर ठगों ने उनसे और रुपए मांगे. इस रकम का इंतजाम करने पीड़ित बैंक गए तो बैंक मैनेजर ने हालात भांप लिए और उनके 1.50 करोड़ रुपए बच गए. इस संबंध में जयपुर के ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. ठगी की वारदात रिटायर्ड जज गणपत सिंह भंडारी के साथ हुई. जिसे लेकर उनके भांजे रविंद्र सिंह मोहनोत ने मुकदमा दर्ज करवाया है.

28 जुलाई को आया वीडियो कॉल : ज्योति नगर थानाधिकारी गुंजन वर्मा ने बताया, रविंद्र सिंह मोहनोत ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनके मामा (रिटायर्ड जज) गणपत सिंह भंडारी के मोबाइल नंबर पर 28 जुलाई को अनजान नंबरों से वीडियो कॉल आया. कॉल करने वाले ने पहले खुद को पुलिस अफसर बताया. कॉल करने वाला शख्स पुलिस की वर्दी में दिख रहा था. उसने मुंबई में 50 करोड़ रुपए के हवाला लेनदेन में उनका नाम सामने आने पर का डर दिखाया और मुकदमे से बचने के लिए रुपए की डिमांड रखी.

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पहले पुलिस, फिर आरबीआई मैनेजर बनकर बात : साइबर अपराधियों ने पहले पुलिस बनकर मुंबई में हवाला लेन देन के 50 करोड़ रुपए में से 40 लाख रुपए उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा होने की बात कही और कानूनी पेचीदगी का सामना करने का कहकर डराया. इसके बाद एक दूसरे शख्स ने आरबीआई का मैनेजर बनकर बात की. इस बातचीत के दौरान उनकी निजी और बैंक खातों से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर ली. मुकदमेबाजी का भय दिखाया और बचाने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई.

परिजनों को भी बताने से किया मना : रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर ठगों ने 3 अगस्त को 22.17 लाख रुपए अपने खाते में जमा करवाए. इसके बाद 28.34 लाख रुपए, दो बार 40-40 लाख रुपए और दो बार 30-30 लाख रुपए अपने खातों में जमा करवा लिए. इस पूरी कवायद के दौरान ठगों ने बुजुर्ग को खाली और अकेला नहीं छोड़ा. इसके बाद उन्होंने और रकम जमा करवाने का दबाव बनाया. वे लगातार वीडियो कॉल के जरिए उन्हें बातों में उलझाकर रखते और कुल 2.50 करोड़ रुपए अपने खातों में जमा करवा लिए. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिजनों तक को देने से भी मना किया.

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और रुपए का इंतजाम करने बैंक गए पीड़ित : परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि 10 अगस्त के बाद साइबर अपराधियों ने पीड़ित से उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा करीब डेढ़ करोड़ रूपए की रकम और जमा करवाने का दबाव बनाया. रुपए नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई और मुकदमेबाजी में फंसाने की धमकी दी. वे घबराकर बैंक पहुंचे और रकम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी करने लगे. बैंक मैनेजर को संदेह होने पर उन्होंने पूरी बात सुनी और बुजुर्ग को समझाया कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है. इसके बाद परिजनों को पूरे मामले की जानकारी मिली और पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया.

संदिग्ध खातों की जांच में जुटी पुलिस : ज्योति नगर थाना पुलिस मुकदमे की जांच में जुटी है. जिन बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम गई है. उनका विश्लेषण करवाकर साइबर ठगी की रकम को होल्ड करवाने का प्रयास किया जा रहा है. इधर, पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ऐसे किसी अनजान नंबर से आए वीडियो कॉल को गंभीरता से नहीं लें और साइबर ठगों के झांसे में नहीं आए. पुलिस या किसी भी जांच एजेंसी के अफसर वीडियो कॉल कर मुकदमे में पूछताछ या गिरफ्तारी नहीं करते हैं.

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