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DIGITAL ARREST : जयपुर के रिटायर्ड जज से ढाई करोड़ की ठगी, बैंक मैनेजर की मुस्तैदी से 1.50 करोड़ डूबने से बचे

पुलिस मुख्यालय ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजधानी जयपुर में रिटायर्ड जज को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी की चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. साइबर अपराधियों ने 90 साल के रिटायर्ड जज को मुंबई में 50 करोड़ के हवाला के अवैध लेनदेन में नाम आने का डर दिखाकर करीब 2.50 करोड़ रुपए ठग लिए. इसके बाद साइबर ठगों ने उनसे और रुपए मांगे. इस रकम का इंतजाम करने पीड़ित बैंक गए तो बैंक मैनेजर ने हालात भांप लिए और उनके 1.50 करोड़ रुपए बच गए. इस संबंध में जयपुर के ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. ठगी की वारदात रिटायर्ड जज गणपत सिंह भंडारी के साथ हुई. जिसे लेकर उनके भांजे रविंद्र सिंह मोहनोत ने मुकदमा दर्ज करवाया है. 28 जुलाई को आया वीडियो कॉल : ज्योति नगर थानाधिकारी गुंजन वर्मा ने बताया, रविंद्र सिंह मोहनोत ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनके मामा (रिटायर्ड जज) गणपत सिंह भंडारी के मोबाइल नंबर पर 28 जुलाई को अनजान नंबरों से वीडियो कॉल आया. कॉल करने वाले ने पहले खुद को पुलिस अफसर बताया. कॉल करने वाला शख्स पुलिस की वर्दी में दिख रहा था. उसने मुंबई में 50 करोड़ रुपए के हवाला लेनदेन में उनका नाम सामने आने पर का डर दिखाया और मुकदमे से बचने के लिए रुपए की डिमांड रखी. इसे भी पढ़ें: डिजिटल अरेस्ट कर 24 लाख की ठगी: गिरोह को बैंक खाते देने वाली गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार, एक कजाकिस्तान से एमबीबीएस पहले पुलिस, फिर आरबीआई मैनेजर बनकर बात : साइबर अपराधियों ने पहले पुलिस बनकर मुंबई में हवाला लेन देन के 50 करोड़ रुपए में से 40 लाख रुपए उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा होने की बात कही और कानूनी पेचीदगी का सामना करने का कहकर डराया. इसके बाद एक दूसरे शख्स ने आरबीआई का मैनेजर बनकर बात की. इस बातचीत के दौरान उनकी निजी और बैंक खातों से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर ली. मुकदमेबाजी का भय दिखाया और बचाने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई.