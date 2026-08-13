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ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर 92.75 लाख की साइबर ठगी, मुंबई निवासी दो आरोपी गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि सौरभ तिवाड़ी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां के सुपरविजन में भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक साइबर थाना बारां की टीम का गठन किया गया. गठित टीम ने फरियादी के बैंक खाते एवं आरोपीगण के बैंक खातों की डिटेल प्राप्त की गई तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज होने के बाद विभिन्न बैंक खातों, मोबाइल नंबरों एवं डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर पूर्व में उक्त प्रकरण में राजेश कुशवाह निवासी झासी, चार्ल्स रोडरिक, विकास तिवारी निवासी कटनी व मोहम्मद जिसान निवासी उत्तरप्रदेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है.

बड़ी रकम गंवाने के बाद हुआ ठगी का अहसास: पुलिस के अनुसार, बारां के प्रताप चौक निवासी पीड़ित विष्णु गालव पुत्र स्व प्रेमनारायण गालव ने ठगों के हाथों बड़ी रकम गंवाने के बाद ठगी का अहसास हुआ. उसने मामले की शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई. जांच और अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी अभिषेक अनिल नारकर (24 साल) उर्फ गोपाल पुत्र अनिल नारकर और मोहम्मद रशीद बलोच उर्फ लक्की पुत्र फकीर मोहम्मद बलोच को गिरफ्तार कर लिया.

बारां: साइबर थाना पुलिस ने ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर 92 लाख 75 हजार रुपए की साइबर ठगी के मामले में मुंबई निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने पीड़ित को ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर निवेश करवाने और अधिक रिटर्न दिलाने का भरोसा दिया था.

38 संदिग्ध बैंक खातों का रिकॉर्ड मिला: प्रकरण में आगे की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आर्यावर्त शैक्षणिक उत्थान समिति के बैंक खाते का उपयोग बड़े पैमाने पर साइबर अपराध की राशि प्राप्त करने एवं आगे ट्रांसफर करने के लिए किया गया था. जांच में प्राप्त दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा एवं पूर्व गिरफ्तार आरोपियों के बयानों से सामने आया कि आरोपी साइबर अपराध में प्रयुक्त बैंक खातों एवं मोबाइल सिमों के संचालन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे. इनके कब्जे से प्राप्त मोबाइल फोन की जांच में 38 संदिग्ध बैंक खातों का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ. न्यायालय से प्राप्त प्रोडक्शन वारंट पर दोनों आरोपियों को जिला जेल ब्यावर से प्राप्त किया गया. पूछताछ के उपरांत उन्हें गिरफ्तार किया गया.

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ऐसे हुआ खुलासा: पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि दुबई निवासी अब्दुल सत्तार के द्वारा विभिन्न बैंक खाताधारकों को उनके पास भेजा जाता था. आरोपी बैंक खाताधारकों से बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल सिम तथा इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करते थे. प्राप्त मोबाइल सिमों को अन्य मोबाइल हैंडसेट में सक्रिय कर मैसेज फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन के माध्यम से बैंक खातों से संबंधित ओटीपी, अलर्ट मैसेज एवं अन्य बैंकिंग सूचनाओं का एक्सेस दुबई स्थित अब्दुल सत्तार को उपलब्ध कराया जाता था.

देश–विदेश में बैठे अन्य व्यक्तियों की भी संलिप्तता: आरोपियों ने बताया कि बैंक खाताधारकों को होटल में ठहराकर रखा जाता था तथा उनके बैंक खातों का नियंत्रण स्वयं एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया जाता था. इन बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को प्राप्त करने, विभिन्न खातों में स्थानांतरित करने तथा धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए किया जाता था. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए एवं संचालित बैंक खातों का उपयोग विभिन्न साइबर धोखाधड़ी प्रकरणों में साइबर अपराधियों द्वारा किया जा रहा था. साथ ही यह भी बताया कि इस नेटवर्क में देश एवं विदेश में बैठे अन्य व्यक्तियों की भी संलिप्तता है, जिनके संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है.