पंचकूला में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 83 लाख का साइबर फ्रॉड, आरोपी गिरफ्तार
पंचकूला में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 83 लाख के साइबर फ्रॉड करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : May 12, 2026 at 4:41 PM IST
पंचकूला: साइबर क्राइम थाना पंचकूला की टीम ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों के मुनाफे का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को मामले में इस्तेमाल किए फर्जी बैंक खातों की जांच के बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान दीपक निवासी मथुरा (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी फरीदाबाद के रूप में हुई है.
बैंक खाता खुलवाकर साइबर ठगों को बेचा: पुलिस जांच में पता लगा कि आरोपी ने अपने नाम पर फर्म बनाकर बैंक खाता खुलवाया और बाद में उसे साइबर ठगों को बेच दिया. आरोपी से महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी एवं साइबर ठगी में इस्तेमाल मोबाइल सिमकार्ड, रकम और नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने के लिए पूछताछ जारी है.
क्रिप्टो ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच: मामले के पंचकूला वासी शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके बेटा डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है, जिसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई. इसके बाद व्हाट्सएप चैटिंग और कॉलिंग के माध्यम से किसी आरोपी महिला ने उसे क्रिप्टो ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच दिया. आरोपी द्वारा फर्जी वेबसाइटों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिंक भेजकर उसे निवेश करने के लिए मनाया गया. शुरूआत में ठगों ने उसे छोटे मुनाफे दिखाकर उसका विश्वास जीत लिया, जिसके बाद अलग-अलग खातों और यूपीआई आईडी में लगातार बड़ी रकम ट्रांसफर करवाई गई. फिर शिकायत पर पुलिस ने बीती 27 अप्रैल को मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
बैंक खातों में 83,22,928 ट्रांसफर कराए: थाना प्रभारी युद्धवीर सिंह के अनुसार "आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश, कमीशन फीस व वेरिफिकेशन फीस के नाम पर शिकायतकर्ता के बेटे से करीब 83,22,928 रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए. फिर जब पीड़ित ने मुनाफे की रकम निकालने का प्रयास किया तो आरोपियों ने अतिरिक्त फीस मांगनी शुरू कर दी और बाद में संपर्क तोड़ लिया. खुद से हुई ठगी का पता लगने पर शिकायतकर्ता ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई."
ऐसे हाथ आया आरोपी: मामले की जांच के दौरान थाना साइबर क्राइम पुलिस को पता लगा कि ठगी की रकम का बड़ा हिस्सा अलग-अलग बैंकों के खातों में ट्रांसफर हुआ था. पुलिस ने संबंधित बैंकों के लीगल विभागों को नोटिस जारी कर खातों का रिकॉर्ड जुटाया. फिर रिकॉर्ड की जांच में दीपक निवासी मथुरा (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी फरीदाबाद का नाम सामने आया.
एक लाख रुपये में बेचा बैंक खाता: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि "पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने फर्म रजिस्टर करवाकर येस बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया था, जिसे बाद में अपने परिचित को लगभग एक लाख रुपये में बेच दिया. आरोपी के कब्जे से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं. आरोपी के साइबर ठगी में इस्तेमाल बैंक खाता बेचने की बात कबूलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद आगामी पूछताछ के लिए कोर्ट से आरोपी का तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी, साइबर फ्रॉड की रकम की बरामदगी और मामले में प्रयोग किए गए मोबाइल सिम और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है."
पुलिस की आमजन से अपील: पंचकूला पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से मिलने वाले निवेश और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लालच में न आएं. किसी भी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें और साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं.