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खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर रिटायर्ड कार्मिक से 74 लाख हड़पने वाला गुजरात से गिरफ्तार

पुलिस ने करीब एक साल बाद एक आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपी
गिरफ्तार आरोपी (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
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चूरू : जिले में साइबर ठगों की ओर से क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर रिटायर्ड कार्मिक से 74 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. साइबर थाने में 15 मई 2025 को दर्ज हुए इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने करीब एक साल बाद एक आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है.

साइबर थाने के डीएसपी विजय कुमार मीणा ने बताया कि न्यांगल बड़ी के संतलाल प्रजापत ने रिपोर्ट दी थी कि 2 अप्रैल 2025 को उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने कहा कि वो दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा है. उसने ये भी कहा कि परिवादी के नाम से आईसीआई बैंक दिल्ली में खाता है, जो आधार नंबर से लिंक है और उस खाते में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आए हैं. ठगों ने परिवादी को ये कहकर डराया कि आरोपी उनका नाम ले रहा है.

साइबर थाने के डीएसपी विजय कुमार मीणा (ETV Bharat Churu)

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इस पर रिटायर्ड कार्मिक संतलाल ने कहा कि उनका आईसीआई बैंक में कोई खाता नहीं है. इसपर ठगों ने पीड़ित को झांसे में लेने के लिए बैंक खाता की पासबुक की फोटो भेजी और कहा कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर रखा है. उसने पूछताछ में बताया कि परिवादी ने ही बैंक खाता 40 हजार रुपए में बेचा है और 10% की हिस्सेदारी तय कर रखी है. पीड़ित के मना करने पर भी साइबर ठगों ने कहा कि उक्त बैंक खाता में 68 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है.

उन्होंने परिवादी को ये भी कहा कि इससे 10% के हिसाब से आपको 68 लाख रुपए देने होंगे, यदि उक्त रुपए आप नहीं जमा करवाते हो तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पैसे बैंक खाते में जमा करवाने के बाद आरबीआई के लेटर कोड से चेक करवाएंगे. जांच के बाद रुपए सही पाए जाते हैं तो आपको 24 से 72 घंटे में पैसे लौटा दिए जाएंगे. ठगो नें पीड़ित को झांसे में लेने के लिए फर्जी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी भेज दिया.

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इस तरह से लिया झांसे में : ठगों ने पीड़ित को झांसे में लेने के लिए फर्जी पुलिस रिपोर्ट, सीबीआई एफआईआर और रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली के पांच नोटिस भेज दिए. साथ ही कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है. इस तरह झांसे में लेकर ठगों ने 74 लाख रुपए हड़प लिए. पीड़ित ने कहा 1 से 2 बार फोन करने के बाद जब आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया तो उन्हें अपने साथ हुए फ्रॉड का एहसास हुआ. इसके बाद शिकायत दर्ज करवाई.

एएसआई ने गुजरात से किया गिरफ्तार : डिजिटल अरेस्ट की इस वारदात के बाद साइबर थाना पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन किया. एएसआई राकेश मीणा ने तकनीकी तंत्र की सहायता से साइबर फ्रॉड के लिए काम में लिए गए बैंक खाता और मोबाइल नंबरों का विस्तृत विश्लेषण कर साइबर स्कैम में शामिल आरोपी गुजरात के अहमदाबाद निवासी रवि कुमार पटेल को गिरफ्तार किया है.

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