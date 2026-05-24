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भिलाई में हुई गजब की ठगी, फर्जी डीपी लगाकर 20 लाख का साइबर फ्रॉड, सुपेला थाने में केस दर्ज

भिलाई: शातिर साइबर ठगों ने बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को निशाना बनाते हुए 20 लाख की ठगी कर ली. ठगों ने कंपनी के डायरेक्टर की फोटो और डीपी लगाकर अकाउंटेंट को व्हाट्सएप मैसेज भेजा और खुद को कंपनी डायरेक्टर बताकर बड़ी रकम ट्रांसफर करा ली. ठगों ने अगले दिन फिर 48 लाख रुपए की डिमांड की. जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि रकम मांगने वाला शख्स फर्जी और ठगी कर रहा है. मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

20 लाख का साइबर फ्रॉड

शिकायत के मुताबिक कंपनी के डायरेक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. कंपनी के शोरूम दुर्ग, भिलाई, रायपुर और राजनांदगांव में संचालित होते हैं. कंपनी की लेनदेन की जिम्मेदारी पिछले 13 साल से एक अकाउंटेंट संभाल रहा है. बताया जा रहा है कि कंपनी के डायरेक्टर इन दिनों विदेश यात्रा पर गए हुए हैं. इसी दौरान 21 मई की दोपहर अकाउंटेंट के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया. उस नंबर पर डायरेक्टर की फोटो और डीपी लगी हुई थी, जिससे अकाउंटेंट को लगा कि मैसेज कंपनी डायरेक्टर ने ही भेजा है.