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लग्जरी गाड़ी देने के नाम पर धोखाधड़ी, दलाल ने 10 लाख वसूले, जानिए पूरा मामला

चित्तौड़गढ़: फोन पर लोगों को लालच देकर सब्जबाग दिखाते हुए लाखों रुपए की ठगी करने के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ है. 10 लाख रुपए से अधिक के साइबर फ्रॉड के कारण यह प्रकरण जयपुर में जीरो एफआईआर के जरिए दर्ज कराया गया है. इसमें मेरठ में कार बेचने वाले दलाल की ओर से निम्बाहेड़ा के एक व्यक्ति के साथ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.

साइबर थानाधिकारी मधु कंवर ने बताया कि निम्बाहेड़ा की निवेदिता कॉलोनी निवासी दिनेशचंद्र जोशी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि वह मंगलवाड़ चौराहे पर खाद-बीज की दुकान लगाता है और उसे कार की आवश्यकता थी. उसने इसकी जानकारी अपने मित्र अखिलेश कुमार मिश्रा को दी. इस पर उसने उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार बेचने वाले करण गोस्वामी का नंबर दिया, जिसने अमित गोस्वामी से बात करवाई. गोस्वामी ने बताया कि उसके पास नए मॉडल की एसयूवी है.

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कुछ दिनों तक व्हाट्सएप कॉल पर बात होती रही. बाद में उसने टॉप मॉडल की कार होने की बात कहते हुए 4 लाख रुपए की मांग की. इस पर पीड़ित ने पहले एक लाख, फिर 75 हजार रुपए उसके कहे अनुसार बैंक खाते में डाल दिए. बाद में उसने अमित गोस्वामी की पत्नी मेघा के नाम पर रुपए मांगे और गाड़ी के टैक्स, कागजात आदि के लिए और रुपए डालने को कहा. इस पर पीड़ित दिनेशचंद्र ने यूपीआई के माध्यम से रुपए डाल दिए और तीन-चार दिन में एसयूवी भेजने की बात कही. काफी समय तक कार नहीं आने पर जब उन्होंने कॉल किया तो आरोपी ने उससे और रुपए मांगे और कुल 10 लाख रुपए ले लिए.