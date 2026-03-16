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लग्जरी गाड़ी देने के नाम पर धोखाधड़ी, दलाल ने 10 लाख वसूले, जानिए पूरा मामला

कार का लालच देकर मेरठ के दलाल ने निम्बाहेड़ा के व्यापारी से 10 लाख ठग लिए. जयपुर से जीरो एफआईआर साइबर थाने भेजी गई.

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साइबर थाना चित्तौड़गढ (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: फोन पर लोगों को लालच देकर सब्जबाग दिखाते हुए लाखों रुपए की ठगी करने के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ है. 10 लाख रुपए से अधिक के साइबर फ्रॉड के कारण यह प्रकरण जयपुर में जीरो एफआईआर के जरिए दर्ज कराया गया है. इसमें मेरठ में कार बेचने वाले दलाल की ओर से निम्बाहेड़ा के एक व्यक्ति के साथ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.

साइबर थानाधिकारी मधु कंवर ने बताया कि निम्बाहेड़ा की निवेदिता कॉलोनी निवासी दिनेशचंद्र जोशी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि वह मंगलवाड़ चौराहे पर खाद-बीज की दुकान लगाता है और उसे कार की आवश्यकता थी. उसने इसकी जानकारी अपने मित्र अखिलेश कुमार मिश्रा को दी. इस पर उसने उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार बेचने वाले करण गोस्वामी का नंबर दिया, जिसने अमित गोस्वामी से बात करवाई. गोस्वामी ने बताया कि उसके पास नए मॉडल की एसयूवी है.

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कुछ दिनों तक व्हाट्सएप कॉल पर बात होती रही. बाद में उसने टॉप मॉडल की कार होने की बात कहते हुए 4 लाख रुपए की मांग की. इस पर पीड़ित ने पहले एक लाख, फिर 75 हजार रुपए उसके कहे अनुसार बैंक खाते में डाल दिए. बाद में उसने अमित गोस्वामी की पत्नी मेघा के नाम पर रुपए मांगे और गाड़ी के टैक्स, कागजात आदि के लिए और रुपए डालने को कहा. इस पर पीड़ित दिनेशचंद्र ने यूपीआई के माध्यम से रुपए डाल दिए और तीन-चार दिन में एसयूवी भेजने की बात कही. काफी समय तक कार नहीं आने पर जब उन्होंने कॉल किया तो आरोपी ने उससे और रुपए मांगे और कुल 10 लाख रुपए ले लिए.

पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि बाद में आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया. इसी बीच झांसा दिया गया कि राजस्थान का टैक्स नहीं कटने से कुछ समस्या आ रही है. बाद में गाड़ी भेजने का झांसा देता रहा और अब फोन करने पर धमकियां मिल रही हैं. पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने अपनी पत्नी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, हस्ताक्षर और ओटीपी आदि भी दे दिए हैं, जिनका आरोपी दुरुपयोग कर सकता है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस नंबरों और यूपीआई ट्रांसफर के आधार पर मामले की जांच में जुटी है.

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ऑनलाइन शिकायत की थी: साइबर थानाधिकारी ने बताया कि प्रार्थी ने ऑनलाइन शिकायत साइबर मुख्यालय जयपुर में की थी. वहां से जीरो एफआईआर काटकर चित्तौड़गढ़ साइबर थाने को भेजी गई है. इस पर प्रकरण की जांच की जा रही है. थानाधिकारी ने बताया कि 10 लाख या उससे अधिक के साइबर फ्रॉड के प्रकरण जयपुर में ही दर्ज होते हैं.

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