ग्रीन गैस मीटर अपडेशन के नाम पर फ्रॉड; APK फाइल डाउनलोड कराकर 10.87 लाख ठगे
साइबर क्रिमिनल ने एसबीआई के तीन बैंक खातों से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 10.87 रुपए निकाले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 11:27 AM IST
आगरा: साइबर क्रिमिनल ने ग्रीन गैस का मीटर अपडेट करने के बहाने बातचीत करके 10 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली. क्रिमिनल ने बातचीत में 13 रुपए बकाया बताया और भुगतान के बाद हीं मीटर अपडेट की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही. साइबर क्रिमिनल ने APK फाइल डाउनलोड कराकर बैंक खाते से 10.87 लाख रुपए पार कर दिए.
डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जिन बैंक खातों में ठगी रकम गई है, उनकी छानबीन की जा रही है.
उन्होंने बताया कि हलवाई की बगीची स्थित निर्मल हाइट्स निवासी नेकराम ने साइबर थाने को बताया कि 20 अगस्त की शाम करीब पांच बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया.
उसने खुद को ग्रीन गैस का कर्मचारी बताकर मीटर अपडेट करने की बात कही. कहा कि 13 रुपए का बकाया है. इसका भुगतान करें तब मीटर अपडेट किया जाएगा. इसके लिए साइबर क्रिमिनल ने नेकराम को व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी.
पीड़ित ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि शातिर के झांसे में आकर उसके बताए निर्देश का पालन किया. जब अपने बैंक खाते की जांच की तो ठगी का पता चला.
साइबर क्रिमिनल ने एसबीआई के तीन बैंक खातों से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 10.87 रुपए निकाले हैं. इसमें एक बचत बैंक खाते और दो ओवरड्राफ्ट खातों की रकम शामिल है.
साइबर अपराध से ऐसे बचें
- OTP और PIN किसी से साझा न करें.
- अनजान लिंक पर क्लिक न करें.
- अनजान नंबर से आई APK फाइल डाउनलोड न करें.
- धमकी भरे कॉल या वीडियो कॉल आने पर पुलिस से संपर्क करें.
- जल्द मुनाफे या धन दो गुना करने के लालच में न फंसे.
- बैंक या निजी जानकारी किसी से साझा न करें.
- किसी के कहने पर एनी डेस्क या दूसरे स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड न करें.
- धोखाधड़ी होने पर 1930 पर कॉल जरूर करें.
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