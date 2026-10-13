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ग्रीन गैस मीटर अपडेशन के नाम पर फ्रॉड; APK फाइल डाउनलोड कराकर 10.87 लाख ठगे

आगरा में ग्रीन गैस मीटर अपडेशन के नाम पर फ्रॉड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: साइबर क्रिमिनल ने ग्रीन गैस का मीटर अपडेट करने के बहाने बातचीत करके 10 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली. क्रिमिनल ने बातचीत में 13 रुपए बकाया बताया और भुगतान के बाद हीं मीटर अपडेट की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही. साइबर ​क्रिमिनल ने APK फाइल डाउनलोड कराकर बैंक खाते से 10.87 लाख रुपए पार कर दिए.

डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जिन बैंक खातों में ठगी रकम गई है, उनकी छानबीन की जा रही है.

उन्होंने बताया कि हलवाई की बगीची स्थित निर्मल हाइट्स निवासी नेकराम ने साइबर थाने को बताया कि 20 अगस्त की शाम करीब पांच बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया. उसने खुद को ग्रीन गैस का कर्मचारी बताकर मीटर अपडेट करने की बात कही. कहा कि 13 रुपए का बकाया है. इसका भुगतान करें तब मीटर अपडेट किया जाएगा. इसके लिए साइबर क्रिमिनल ने नेकराम को व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी.