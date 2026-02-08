दिल्ली: 100 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़, गिरोह के दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह को दो मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, गिरोह के खिलाफ 190 से ज्यादा साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज
Published : February 8, 2026 at 2:13 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर चल रहे बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो मुख्य आरोपियों अनिश सिंह और मणि सिंह को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि इस गिरोह से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ देशभर में 190 से ज्यादा साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं और अब तक करीब 100 करोड़ की संदिग्ध ठगी की रकम इन खातों के जरिए घुमाई गई है.
क्या है डिजिटल अरेस्ट का तरीका
डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि एक गृहिणी को अक्टूबर 2025 में एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बताया और आधार कार्ड के दुरुपयोग का आरोप लगाया. इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए फर्जी एफआईआर, जाली गिरफ्तारी वारंट दिखाए गए. पीड़िता को बताया गया कि वह और उसका परिवार गंभीर अपराध में फंस चुका है और किसी को बताने पर तुरंत गिरफ्तारी होगी.
करीब तीन महीने तक पीड़िता को लगातार कॉल और वीडियो कॉल पर रखा गया. उसे परिवार से बात करने तक से रोका गया और रोजाना “रिपोर्ट” करने को मजबूर किया गया. इसी मानसिक दबाव और डर के माहौल में पीड़िता से 40 लाख, यानी जीवनभर की जमा पूंजी, अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा ली गई. पैसे लेने के बाद भी आरोपी उसे “वेरिफिकेशन” और रिफंड का झांसा देकर मानसिक रूप से नियंत्रित करते रहे.
इस तरह हुआ मामले का भंडाफोड़
डीसीपी के मुताबिक पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर शिकायत की, जिस पर ई-एफआईआर दर्ज हुई. जांच के दौरान साइबर सेल ने बैंक और यूपीआई ट्रांजैक्शन की परत-दर-परत जांच की. इसमें एक कंपनी वृंदाकार्ट स्काईलाइन शॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड (Vrindakart Skyline Shoppers Private Limited} के नाम पर खुले कई खातों का पता चला. इन खातों के डायरेक्टर अनिश सिंह और मणि सिंह हैं. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
जांच में सामने आया कि इसी कंपनी के नाम पर अलग-अलग बैंकों में कुल आठ खाते खोले गए थे, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम ka घुमाने के लिए किया जा रहा था. एनसीआरपी पोर्टल के अनुसार, इन खातों से जुड़े मामलों में 100 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं.
आरोपियों का पहले से है क्राइम रिकॉर्ड
पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी फर्जी सिम कार्ड और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे. इससे पहले भी ये लोग फरीदाबाद पुलिस द्वारा इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं.फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और साइबर सेल को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस बड़े डिजिटल ठगी सिंडिकेट से जुड़े और नाम सामने आएंगे
डीसीपी का बयान
साइबर सेल के डीसीपी आदित्य गौतम ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड मामलों में अपराधी डर और मानसिक दबाव को हथियार बनाते हैं. इसलिए लोग किसी भी सरकारी अधिकारी के नाम से आने वाली कॉल पर बिना सत्यापन के पैसा ट्रांसफर न करें. दिल्ली पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और ठगी की पूरी रकम का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ा रही है.
